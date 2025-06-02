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學者：防中國以船艦載無人機 偵搜打擊納防空作戰系統

中央社台北2日電
圖為海巡署日前攔停涉嫌破壞海底電纜的中資背景權宜輪、多哥籍宏泰貨輪（後右船隻），隨後押返台南安平港。（記者袁志豪／翻攝）
圖為海巡署日前攔停涉嫌破壞海底電纜的中資背景權宜輪、多哥籍宏泰貨輪（後右船隻），隨後押返台南安平港。（記者袁志豪／翻攝）

烏克蘭昨天發動「蜘蛛網」行動，使用無人機對俄羅斯境內戰略轟炸機發動奇襲。軍事學者今天表示，此案例給予台灣反制戰略突襲的參考，應加強防範中國利用船舶載運中小型無人機的可能性，台灣須將無人機的偵搜與打擊融入防空作戰系統。

路透社報導，這項突襲行動的代號「蜘蛛網」（Spider's Web），由烏方情報機構將攜帶爆裂物的無人機藏進木製棚屋，再以卡車送到俄羅斯境內超過4000公里處，1日對俄國基地的戰略轟炸機發動奇襲。烏國官員指出，棚屋屋頂金屬板可透過遙控啟動機制掀開，讓無人機飛出進行攻擊。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪時表示，烏克蘭此次行動給予台灣反制戰略突襲的參考，台灣要先求不敗，如果中國利用船舶載運中小型無人機，將會對台灣造成很大影響。

蘇紫雲說明，台灣周邊海域24海里處，經常有中國的公務船、軍艦或是影子艦隊、權宜輪靠近台灣，近期更公開最大載重達6噸的「九天無人機」，可搭載上百架小型無人機，需防範中方以無人機對台突襲。

蘇紫雲強調，防空系統最重要，也就是「萬事莫如防空急」。其次是對敵方打擊，台灣對敵方的還擊屬於反制作戰，優先考量應是研發或採購，能偵測低RCS雷達訊號無人機的裝備。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑受訪時提到，要先能偵測到無人機、才能反制無人機，台灣必須把無人機的偵搜跟打擊，融入到防空作戰系統。

據美聯社報導，烏克蘭官員指出，「蜘蛛網」攻擊計畫的執行費時超過1年半，由總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親自督導。

林穎佑認為，反制計畫的保密過程一定要完整完備，當前台灣在情報跟反情報等作為需多加注意，並對機場、港口與關鍵基礎設施，都須防範中共各式可能滲透。

蘇紫雲解釋，偽裝戰術亙古不變。台灣首要是落實邊境管理，中港澳來的貨物要落實檢查比例，另可參考美韓合作的貨櫃X光機；第二是海上機動防護，針對擾台的中國權宜輪等增加登臨次數；第三是針對在地第五縱隊與協力者，必須確實搜集證據。

烏克蘭 俄羅斯 邊境

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