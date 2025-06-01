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陳文茜送書是詐騙 7旬婦險丟光老本

記者陳宏睿／台中即時報導
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台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)
台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)

詐騙集團假冒「陳文茜送書」為名義，在臉書刊登廣告，台中市七旬廖姓婦人上月底誤信該廣告，拿到贈書與對方取得聯繫後，誤信對方話術，欲提領新台幣93萬餘元(約3萬美元)投資，幸好在銀行領款時，被行員與警方攔下，保住老本。

台中市第二警分局立人所在上月26日接獲轄內銀行通報，七旬退休廖姓婦人欲提領93萬元投資，聲稱要投資「穩賺不賠」的股票，不過行員看到廖婦不斷察看手機訊息，且言語閃爍，察覺有異，立即依規定通報警方到場協助。

立人所巡佐沈修安、警員陳彥彰到場後，向廖婦了解過程，得知廖婦近期看到臉書「陳文茜」送書的廣告內文，點擊連結後，與對方取得聯繫，也獲得贈書後，因相信對方而欲籌措110萬元投資，因手邊現金不夠，才會再到銀行提領93萬元。

警方立即向廖婦說明，她已遇到近年常見的假投資詐騙套路，指出詐騙集團常透過假網站、假對帳單製造賺錢假象，實際上只是誘騙民眾持續投入資金，一旦受騙民眾想要提取獲利或本金，詐騙集團就會開始以需要繳交保證金或驗證金來榨乾受害人或迫使受害人無法成功出金。

廖婦經過警方耐心勸說與舉證，才驚覺上當，當場紅著眼眶說「這是我辛苦一輩子的錢，真的差點被騙了」。

第二警分局分局長鍾承志呼籲，假投資詐騙近年來猖獗，常見於社群媒體、LINE群組或交友軟體，詐騙集團利用「高報酬、零風險」的說法吸引民眾上鉤。一旦涉及金錢交易，民眾應再三查證，不要輕信網路陌生人的話語。若接獲類似投資邀約或陌生人鼓吹操作資金，台灣民眾可撥打165反詐騙專線諮詢，或立即向警方求助，保護自身財產安全。

詐騙集團 陳文茜 社群媒體

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