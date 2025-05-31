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路透：美國將擴大對台軍售 施壓在野黨別擋國防預算

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路透：美國將擴大對台軍售 施壓在野黨別擋國防預算

編譯簡國帆／綜合外電
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路透報導，美國計畫擴大對台軍售，將超越美國總統川普的第一任期水準。(歐新社)
路透報導，美國計畫擴大對台軍售，將超越美國總統川普的第一任期水準。(歐新社)

路透報導，美國計畫擴大對台軍售，將超越美國總統川普的第一任期水準，希望加強對中國武力犯台的嚇阻力道，也有望減輕川普政府對於防衛台灣承諾的憂慮，但也可能增添美中關係的新摩擦。報導指出，美國也正施壓台灣在野黨別阻擋國防預算。

美方官員表示，預料川普政府未來四年批准的對台軍售，將超越川普第一任期的水準，並表示給予台灣的軍售通知可能「輕易超越」川普的第一任期。路透計算顯示，川普第一任期批准出售約183億美元的軍武到台灣，之後拜登政府批准約84億美元。

在台灣愈來愈多民眾憂心川普政府協助捍衛台灣的承諾之際，美方官員表示，政府官員和川普本人都承諾會為台灣「加強硬嚇阻」（ard deterrence），「這是（川普）總統的立場，也是我們所有人的立場」，美方正與台灣針對一套軍武採購方案密切合作，將在台灣取得財源後推出。

台灣總統府向路透表示，政府決心強化自我防衛能力，也提到提高國防支出的提案。台灣國防部拒絕評論任何新的軍售案，重申民主盟邦團結和合作的重要性。

一名美方官員也說，川普政府可能不會反對台灣總統賴清德今年出訪時，過境美國領土。台灣總統府表示，目前沒有總統過境美國的計畫。

美方官員說，美國也正施壓台灣在野黨，不要反對政府想提高國防支出占預算比率到3%的努力，「我們正在向（台灣的）在野黨發出強烈訊息，不要阻撓這件事，這不是台灣的黨派問題，而是存續問題」。路透指出，國民黨和台灣民眾黨掌控的立法院，今年稍早通過刪減預算，可能威脅政府的國防支出，引發華府憂慮。

路透引述三名台灣知情人士，證實美國政府和美國國會代表團已經施壓台灣在野黨，不要阻擋國防支出，尤其是預料今年稍後將向立法院提出的國防特別預算，一名知情人士說，「只要他們（美方人士）知道在場有反對黨的人，會直接要求不要刪減國防預算」。

國民黨則表示，該黨「毫無疑問」強烈支持提高國防預算，與美國政府和民進黨討論的「大門敞開」。台灣民眾黨表示，和美方溝通暢通，會持續針對國防與地區安全等議題深入對話。

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