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黃國昌率民眾黨公職賽龍舟 成績4隊墊底

記者胡經周／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）率領民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）率領民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽。記者胡經周／攝影

民眾黨主席黃國昌今天率領新北市議員陳世軒等民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽，結果成績排四隊最後一名，黃國昌表示他們只練一次，賽後也與參加比賽的民眾黨公職一起喊「心存善念，盡力而為」。

另外，針對美國政府擬擴大對台軍售規模，力道有望超越川普第一任期，也傳出美喊話在野黨不要阻擋增加國防預算。民眾黨主席黃國昌今天參加龍舟賽後受訪表示，到目前都沒有收到任何行政部門對美軍事採購預算的提案，他們支持國防自主、增加台灣自我防衛力，會站在人民立場監督，他認為不具名放話，對台美合作不健康。

民眾黨主席黃國昌（左一）率領新北市議員陳世軒（右一）等人參加新北市議長盃龍舟賽。...
民眾黨主席黃國昌（左一）率領新北市議員陳世軒（右一）等人參加新北市議長盃龍舟賽。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）率領民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）率領民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）率領民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽，結果成績排同時比...
民眾黨主席黃國昌（右二）率領民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽，結果成績排同時比賽的四隊最後一名。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）率領民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）率領民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）率領新北市議員陳世軒（右）等人參加新北市議長盃龍舟賽。記者...
民眾黨主席黃國昌（左）率領新北市議員陳世軒（右）等人參加新北市議長盃龍舟賽。記者胡經周／攝影

民眾黨 黃國昌 川普

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