黃國昌率民眾黨公職賽龍舟 成績4隊墊底

民眾黨主席黃國昌（中）率領民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽。記者胡經周／攝影

民眾黨 主席黃國昌 今天率領新北市議員陳世軒等民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽，結果成績排四隊最後一名，黃國昌表示他們只練一次，賽後也與參加比賽的民眾黨公職一起喊「心存善念，盡力而為」。