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「忘了我記得」與現實脫節？台長照專家嘆：還在講24孝

記者李青縈／台北即時報導
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台劇「忘了我記得」近期上線，以「失智」為題。圖為示意圖。本報資料照片
台劇「忘了我記得」近期上線，以「失智」為題。圖為示意圖。本報資料照片

由金馬影后謝盈萱主演的台劇「忘了我記得」近期上線，該劇以「失智」為主題，描述女兒面對父親失智後，她面對婚姻、家庭等人生選擇。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，整齣戲劇都在強調孝行，台灣好不容易進入「零家庭照顧者時代」，盼創作者們放下「24孝的枷鎖」，推動不離職照顧等目標，也呼籲民眾善用長照

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬表示，該劇以失智症跟照顧者為主題，女兒在照顧責任跟工作之間喘不過去，疲憊無助，但病人多次進出醫院，卻沒有人告訴她有「出院準備服務」？主角閨蜜搜集各類搜集住宿式機構資訊、聯繫移工，但沒發現居家式服務與日間照顧選擇？

「究竟是編劇對台灣長照體系太陌生？還是社會大眾仍覺得照顧是家庭責任？還是社會大眾仍覺得照顧是家庭責任？」，陳正芬感嘆，女兒在劇中都可以參加「脫口秀」理當活在現代，但是劇中展現狀況卻跟現實脫節，難道社會認為子女使用長照支持服務，就代表女兒不盡心盡力。

陳景寧也說，幾年前看舞台劇導演分享創作動機時談到，因工作關係，無法親自照顧失能的父親，一直有罪惡感，因此劇中編排讓女主角辭掉工作，返鄉照顧父親；同樣體現創作者對於家庭照顧的經驗、價值觀。

陳景寧表示，創作者的作品社會影響力大，拜託做好田野調查。長照2.0推動至今已九年，政府投入900億元，全國90萬身心失能者已有近半使用居服、日照。此外，長照服務有提供交通接送、輔具、醫療人員到家協助。

陳景寧指出，家總在108年起就提出「不離職照顧、不必然自己照顧、家庭不失和」的長照2.0目標。請創作人放下24孝的枷鎖，思考與時俱進的社會價值是什麼？若有創作上的需要，我們很樂意提供協助，請撥打0800-507272家庭照顧者關懷專線。

長照 台劇 中華民國

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