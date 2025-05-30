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台新冠疫情狂燒 民眾湧入社區藥局：整個上午都在發藥

記者林琮恩／台北即時報導
藥師李懿軒表示，今天整個上午都在發新冠抗病毒藥物，下午至快篩廠商處購買快篩，盼節省貨運時間，盡快上架快篩供民眾購買。示意圖，本報資料照片
藥師李懿軒表示，今天整個上午都在發新冠抗病毒藥物，下午至快篩廠商處購買快篩，盼節省貨運時間，盡快上架快篩供民眾購買。示意圖，本報資料照片

新冠疫情狂燒，衛福部長邱泰源日前表示，已將抗病毒藥物送至核心藥局。新北市核心藥局之一的藥局負責人、藥師李懿軒表示，今天上午都在發新冠抗病毒藥物，下午則至快篩廠商處購買快篩，只為了節省貨運時間，盡快上架快篩供民眾購買，他先前就預期新冠染疫人數會上升，已向新北市衛生局申請增加抗病毒藥物配送。

李懿軒表示，本周抗病毒藥物供應充足，各家藥局依調劑量能申請藥品供應民眾，近期至藥局領取抗病毒藥物民眾增加，由於公費藥物優先給予重症患病率高的慢性病患、長者等，在藥局領藥者多是這類族群。

他分析，疫情上升原因有二，包括民眾自然染疫導致，以及防疫意識提升，稍有症狀民眾就會至診所確診，導致過去疫情隱藏黑數暴露。

邱泰源日前為快篩鋪貨太慢道歉，承認鋪貨晚了一、二天。李懿軒表示，衛福部食藥署協調下，昨天、今天二日，快篩廠商陸續發貨，超商、全聯、連鎖藥局等陸續鋪貨，至個別社區藥局詢問快篩的民眾略有減少，但還是有許多民眾購買。各家藥局鋪貨情況，因訂貨時間而有不同，他分別在5月7日、14日訂貨，發現7日訂購的快篩很快就來，14日則到貨較晚，但已在昨天到貨。

李懿軒說，個別藥局購買快篩可直接向快篩業者訂貨，也可向快篩中盤商訂貨，通常跟中盤商訂貨，到貨時間會比較晚；連鎖藥局有自家倉庫，若預期疫情上升，通常可比個別藥局更早向廠商訂貨，把快篩直接送入倉庫，因此鋪貨速度較快，這屬於市場機制運作，而食藥署也居中協調，透過相關計畫要求中盤商將部份快篩額度留給個別藥局，幫助有意願進貨的藥局鋪貨快篩供民眾使用。

藥局 疫情

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