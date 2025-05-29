傳日媒不滿櫻井翔專訪賴清德 學者揭公關戰略

賴清德日前接受日本天團「嵐」成員櫻井翔（左二）專訪。(圖／台總統府提供)

日本國民天團「嵐」成員櫻井翔以「news zero」新聞主播身分專訪賴清德 總統，波瀾不止；資深媒體人、大東文化大學教授野島剛在Wedge線上版撰文指出，台灣媒體對台灣總統府表達抗議，日本媒體可能也對沒有常駐記者的日本電視台能取得專訪機會而不滿，這是府方事前沒有預料到的，於是總統府發言人罕見主動對外說明安排專訪的背景。

總統府發言人郭雅慧日前罕見在社群平台上發文，詳細說明「總統接受專訪的背景」。野島剛指出，主動說明的背後有好幾個原因，據了解，日本媒體內部可能不滿「為何選擇接受沒有在台駐點的媒體(日本電視台)專訪」。

目前在台有常駐記者的日本媒體，包括電子媒體的NHK，報紙的朝日新聞、讀賣新聞、每日新聞、日本經濟新聞、產經新聞與西日本新聞等。野島剛表示，他們長期在台深耕，理應也有跟總統府申請專訪，對於沒得到專訪機會，他們應會覺得意外。

台灣媒體更直接質疑，為何兩家專訪媒體都給日本媒體？據說，有向總統府提出相當程度的抗議。野島說，台灣政府相關人士對他透露，此次專訪「在於跳脫一般專訪的形式」，是總統本人及幕僚的公關戰略。總統府優先安排日媒專訪，可被視為未來將「對日重視」作為外交主軸的明確訊號。

野島指出，選擇日本電視台的關鍵，當然是因為對方提出由知名藝人櫻井翔擔任訪問者；府方消息人士告訴他，這是年輕幕僚建議，「應該進行能傳達給年輕人的訪談」所促成。選擇「日本經濟新聞」，則是考慮台灣未來與日本在半導體與電力等產業合作的深化。

然而，櫻井翔專訪後續引發另一起波瀾。日本電視台19日晚間播出專訪後，20日賴總統舉行就職周年的記者會時，櫻井翔以電視台採訪團身分現身，引發台灣媒體一陣騷動，爭相拍攝。此時日本電視台工作人員以強硬語氣阻止，「請不要拍攝」，此舉引發台灣媒體反彈，認為「既然知道櫻井翔在台灣是名人，不想被拍就不該出現在記者會現場」。台灣媒體也向府方表達不滿。

20年前日本偶像專訪外國元首幾乎無法想像，櫻井翔開創先例；在偶像不被期待有高學歷的年代，他以自身背景拓展新路，從主播、主持人到作詞者，與傳統偶像不同。2006年起任news zero主播，那年櫻井翔24歲，也是嵐首次亞洲巡演、進軍東京巨蛋的時期，雖演藝工作繁重，他從未離開主播崗位。