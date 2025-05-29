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國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

中央社台北29日電
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。

國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論包括3種敘事元素，首先是台灣在印太戰略不重要，包含美國在內的任何國家為保護台灣而犧牲自己，都是沒有價值的。

國安人士說明，其次，台灣是挑釁者，總統賴清德提出因應國安17項措施將造成區域動盪，中國對台採取一系列動作是為了防止賴清德走向台獨，始作俑者是台灣挑釁；第三，強化或支持台灣防衛是挑釁中國，而這類言論最近已陸續出現在相關刊物或論壇。

國安人士分析，這3種敘事出現在3類人，一是平常不關切台海與印太戰略等議題的人，近期突然投書撰寫台海議題；二是部分與北京較親近的華籍政客，例如北美地區的地方議員舉辦論壇，邀請意識形態與北京較親近的人士出席；三是台灣協力者或名嘴，最近也開始發表這3種敘事論點。

至於中國內部網路輿情方面，知情人士表示，中方日前聲稱台灣駭客攻擊廣州某科技公司，此訊息竟成當日微博熱搜第1名、瀏覽量將近1億，在榜時間長達14小時。

知情人士指出，中國其實才是網攻發動者，一家科技公司遭網攻竟被放大宣傳成熱搜第一，多名國外專家也認為，此為中方的對內心理戰，目的是告訴中國人「外面都是敵人」，塑造中國內部仇台情緒，進而正當化未來攻擊台灣的理由。

知情人士說明，中國國安部去年8月宣稱破獲1000起台灣間諜竊密案，但這完全不是事實，主要是想塑造紅色恐怖氣氛、製造假旗行動（false flag）；且從貼文時間點可知這是中方的長期行為，目的是對內恐嚇，告訴中國民眾「外部敵人是台獨、民進黨」，進一步強化「消滅台獨、民進黨」的正當性。

國安人士強調，中共操作認知戰的邏輯，就是區隔對待，意圖把台灣人與民進黨人區分成兩種人，強調是對付民進黨、不是對付台灣人；但這些都是假議題，因為中共對台灣的軍事威嚇、經濟脅迫等作為，都已對台灣人民造成傷害。

民進黨 賴清德 中共

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