我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別川普政府…今日你應知道5件事

川普政府撤銷哈佛招國際生資格 給30天提證據抗辯

路透：解放軍2架轟6轟炸機 5月中旬在西沙群島降落

中央社台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。(路透)
中國空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。(路透)

路透報導，衛星照片顯示，5月中旬，中國空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。分析人士指出，此舉是中國向美國等競爭對手展示其軍事實力日益增強的最新訊號。

報導指出，這是轟6自2020年以來首次在西沙群島降落。這項部署正值中菲關係緊張、中國在台灣附近進行軍事行動，以及香格里拉論壇即將召開之際。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的照片顯示，2架轟6轟炸機19日停放在永興島的跑道上。同一天拍攝的另一張照片則顯示，解放軍2架運20運輸機和1架空警500預警機也停放在同一地點。

分析人士表示，這些解放軍機可能在5月17日就飛抵西沙群島，且一直駐紮到23日。而這些軍機對中國控制和保障日益複雜的海空作戰至關重要。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，中國的遠程轟炸機並不需要部署在西沙群島，因此這似乎是北京向菲律賓、美國及其他事態發出的全方位訊號。

報導指出，衛星還捕捉到，就在美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）3月底訪問菲律賓前不久，中國2架轟6飛越中國與菲律賓產生激烈主權爭議的黃岩島。

外交官及分析人士表示，轟6的機身雖設計於冷戰時期，但經過現代化改造，可攜帶反艦和攻擊陸上目標的巡弋飛彈，其中一些機型更能夠發射攜帶核彈頭的彈道飛彈。報導並提到，轟6對美國在南海周邊地區的軍事基地構成潛在威脅。

總部位於倫敦的國際戰略研究所（IISS）表示，作戰範圍包含南海的解放軍南部戰區，已擁有2個轟炸機團。而這些轟炸機通常是駐紮在中國戒備森嚴的基地，以便在軍事衝突中能抵禦美軍的攻擊。

中國空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。(路透)
中國空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。(路透)

解放軍 新加坡 赫塞斯

上一則

奧克拉荷馬州將設台灣貿易辦事處 促雙邊經貿合作

下一則

阿米塔吉追思會 台灣總統府資政邱義仁出席

延伸閱讀

小紅書是解放軍統戰工具？台陸委會：高度懷疑、有必要規管

小紅書是解放軍統戰工具？台陸委會：高度懷疑、有必要規管
南海海上演唱會成功 菲民團：不畏中國海警船尾隨

南海海上演唱會成功 菲民團：不畏中國海警船尾隨
美國學生簽證面試恐喊卡 南韓家長憂心忡忡

美國學生簽證面試恐喊卡 南韓家長憂心忡忡
金融時報：解放軍已提升對台發動突襲能力

金融時報：解放軍已提升對台發動突襲能力

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)

黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

2025-05-22 19:40
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13

超人氣

更多 >
導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人