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賴清德接見美議員譚美訪團 盼持續深化台美關係

中央社台北28日電
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台總統賴清德今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）訪問團。圖／取自台總統府
台總統賴清德今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）訪問團。圖／取自台總統府

台總統賴清德今天接見美國參議員譚美所率訪團，感謝美國國會及政府長期不分黨派對台灣的支持，期盼持續深化台美關係，為雙邊創造更多利基。譚美表示，美國如果要在全球舞台上持續扮演領導者的角色，就必須為台灣這樣的朋友挺身而出。

賴清德下午接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）訪問團致詞表示，熱烈歡迎台灣的好朋友譚美參議員率團來訪。賴清德提到，去年5月，他和副總統蕭美琴上任後，譚美率領跨黨派參議員來台祝賀，是他就職後接待的第一個美國聯邦參議員訪問團。

賴清德指出，如今在就職滿周年之際，譚美再次來訪，展現美國的堅定支持和深厚友誼，他代表台灣人民表達誠摯的感謝和歡迎，並邀請譚美每年都來訪。

賴清德說明，台灣和美國共享民主、法治的價值，也重視自由、開放的市場，印太區域的和平、穩定與繁榮更是雙方的共同目標，感謝美國國會及政府長期以來，不分黨派對台灣的強勁支持。

賴清德談及，尤其在2021年為了協助台灣克服疫情的挑戰，譚美專程來訪，代表美國政府宣布捐贈疫苗；近年譚美積極推動「台灣安全法案」、「與台灣同一陣線法案」及「台美太空援助法案」，在在都讓台美合作更加深化，讓台美關係穩健前進。

賴清德強調，台灣人民對於守護自己的家園，以及民主自由的生活方式有堅定不移的決心。過去1年來，政府和民間合作積極提升「全社會防衛韌性」；政府也致力進行國防改革，並且將優先編列特別預算，讓國防預算占GDP的3%以上，持續提升台灣的自我防衛能力。

賴清德解釋，未來台灣會跟美國繼續加強合作，除了共同維護區域的和平穩定，也期待深化雙邊經貿關係。這個月在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」，台灣代表團的規模再度居冠，正是台美經貿緊密合作的最好證明。

賴清德指出，政府已經提出深化台美經貿關係的路徑圖，希望透過採購美國能源、農產品及其他工業製品平衡雙邊貿易，並鼓勵台美企業互相投資，促進雙方產業發展，特別是國防工業、造船業等。他期待美國國會能盡速完成避免台美雙重課稅的立法，為深化台美貿易連結創造更多利基。

譚美致詞時表示，再次回到台灣，特別是在賴清德總統就職滿1周年之際，展現台美之間的堅實友誼。因為華府無論是誰、或是由哪一個政黨主政，她始終相信，美國如果要在全球舞台上持續扮演領導者的角色，就必須為台灣這樣的朋友挺身而出。

譚美談及，在COVID-19疫情爆發之前就曾造訪台灣，這些年來，見證台灣人民對於保衛家園的決心不斷提升。她感謝台灣對於強化自我防衛能力的承諾，並積極成為世界上許多國家的重要夥伴。

譚美提到，「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）的命名由來，是為了表達美國希望與台灣肩並肩站在一起。台灣在印太區域及世界舞台上均扮演重要的領導角色，她也重申美國跨黨派對台灣民主的支持，而台灣人民也展現自我防衛的決心。

譚美認為，不論是美國捐贈COVID-19疫苗、美國國民兵與台灣後備軍人的密切合作，或是台灣推動民間自主緊急應變隊等，都是台美夥伴關係中非常重要的元素。除了軍事合作以外，台美間還有許多令人充滿期待的發展機會。

譚美強調，無論是在晶片製造、農業投資、造船產業，乃至於醫療保健領域等，相信透過這些雙邊投資，將有助於促進兩國的穩定與發展。因此，她將持續維持台美關係，並致力於雙邊關係的長遠發展。

譚美 賴清德 參議員

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