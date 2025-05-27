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柯文哲再遭延押 朱立倫錯愕憤慨：停止司法濫權

記者鄭媁／台北即時報導
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台北市前市長柯文哲遭裁定延押2個月。國民黨主席朱立倫今天提出四點呼籲。圖／取自朱立倫臉書
台北市前市長柯文哲遭裁定延押2個月。國民黨主席朱立倫今天提出四點呼籲。圖／取自朱立倫臉書

台北市前市長柯文哲遭裁定延押2個月。國民黨主席朱立倫今天提出四點呼籲，司法機關應立即停止不合比例原則的羈押，回歸證據法則；執政當局應懸崖勒馬，停止任何可能干預司法的行為；所有在野力量應團結一致發聲；民眾一定要勇於表態，出來投票，反對惡罷。

朱立倫指出，台灣人民對司法的信任，正以前所未有的速度崩塌。這是對民主制度的極大侵蝕。柯文哲在缺乏具體犯罪證據、僅憑模糊指控與推論的情況下，遭羈押已近九個月，近日法院竟再次裁定延押。這令所有堅信司法應獨立、程序應正義的人民感到無比錯愕與憤慨。

朱立倫說，這段時間以來，執政當局的民意支持度下滑，同時，「司法不公」、「政治干預司法」的質疑聲浪卻日益高漲。更令人無法接受的是，司法顯有「雙重標準」。面對性質相似的案件，處理方式竟因人、因政黨色彩而異。部分針對在野力量的案件，動輒搜索、羈押；而針對罷藍委組織，卻輕描淡寫「溫和傳喚」，甚至石沉大海。這種差別待遇，人民的雙眼雪亮，感受至深。

朱立倫重申，羈押是限制人身自由最嚴厲的手段，理應是「最後的手段」，而非偵查慣例，更不該成為「押人取供」或製造寒蟬效應的工具。當司法變相成為特定政治力量的武器，傷害的將不僅是個案的當事人，更是整個國家的民主根基與公民權利。

朱立倫說，他要以在野黨主席的身分，嚴正呼籲，司法機關應立即停止不合比例原則的羈押，回歸證據法則，確保任何一位國人，不論其政治立場，都能獲得公平、公正的司法對待。執政當局應懸崖勒馬，停止任何可能干預司法的行為，尊重司法獨立，切勿讓政治黑手玷污了司法的神聖。

朱立倫說，所有在野力量應團結一致，共同監督制衡，為守護台灣的民主價值發聲。也懇請每一位相信民主、重視公平的民眾，一定要勇於表態，出來投票，反對惡罷。如果賴清德發動的大規模罷免得逞，台灣將走入一個更加傲慢、更加濫權的統治時代。

朱立倫說，若默許濫權行為成為常態，今日柯文哲的遭遇，明日就可能發生在任何一位仗義執言的國人身上。他們必須用堅定的民意告訴執政者，不能把司法當成打擊政敵、鞏固權力的手段。今日柯文哲，明日可能是任何人！

朱立倫 柯文哲 投票

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