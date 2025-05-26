朱立倫願交棒 趙少康：不用等到9月 盧秀燕應提前上陣

中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

國民黨 主席朱立倫接受聯合報專訪時，首度表達「期待順利交棒」。中廣前董事長趙少康 今天表示，如果朱是誠心誠意願意交棒，不必等到9月，因為大罷免 投票時間可能7月就公告，盧秀燕應提前在6月就上陣，偕同朱立倫「雙馬車」來號召基層，全力備戰大罷免。

趙少康指出，台中市長盧秀燕是接任主席的適合人選，也是帶領國民黨重返執政，參選2028年總統的適合人選。國民黨黨產幾乎被民進黨鬥爭光了，當國民黨主席沒錢、沒資源，實在不好做，只能靠善盡在野黨職責，對執政黨不合理的政策要大膽批判，才能帶給人民希望並獲得認同，這樣捐款自然會增加。

趙少康說，現在縣市首長大多由國民黨擔任，立委席次也比民進黨多，就是中央連續幾次選舉都無法執政。當前國民黨面臨大罷免31：0的局面，實在很難看，絕對不能被民進黨完封，唯一有機會的剩下士林北投罷免吳思瑤這局，備戰大罷免是當務之急。

趙少康表示，他聽說國民黨基層不願積極連署或投票的原因之一，是對黨中央沒有信心，如果贏了要算黨中央的功勞，大家就興趣缺缺。所以如果朱立倫是誠心誠意願意交棒，不必等到9月，因為大罷免投票時間可能7月就公告，盧秀燕應該提前在6月就上陣。

趙少康說，盧秀燕可偕同朱立倫，用「雙馬車」發揮雙馬力來號召基層，才能發揮激勵效果，從中央到地方，全力備戰大罷免。