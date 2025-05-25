投資德州成新熱點？台經濟部長提3優勢 半導體淵源深

台經濟部長郭智輝。(本報系資料照)

美國總統川普以關稅為手段，希望各國加大對美投資力道。台灣經濟部長郭智輝 表示，美國如果想要再次偉大，必須考慮台灣；台灣也將深化與美國投資，德州 是一大重點，除了友善經商環境、沒有工會，且半導體產業淵源頗深。

郭智輝曾於去年7月與美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）在台灣簽署「德州－台灣經濟發展意向聲明」，雙方將在半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域加強合作。

時值美國總統川普藉由關稅政策，希望促成製造業回流美國，近日郭智輝回訪德州並拜會艾伯特，動向備受關注。

郭智輝接受年代新聞台「數字台灣」專訪，主持人、財信傳媒董事長謝金河指出，美國希望全世界投資美國，德州在其中扮演重要角色，郭智輝日前也出訪德州，有無收穫或是心得。

郭智輝5月出發前往美國，共同出席美國商務部於華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），結束華府相關活動後轉往德州。郭智輝於節目上表示，其實這趟德州行，是他最重要任務。

根據台經濟部提供資料，德州是美國本土面積最大、人口與經濟規模第二大州，2024年台灣是德州第四大進口來源國，雙方貿易總額達255.85億美元，成長率19.91%。

郭智輝點出德州3大優勢，首先，艾波特告訴他可以免州稅、所得稅可以談，這是非常棒的事；交流期間，他主動提出產業園區概念，對方也非常認同此想法。

第二，德州是美國唯一一個州沒有工會的環境，這和台灣很相像。郭智輝補充，台積電 赴美設廠，一大挑戰就是美國的工會環境，工會參與非常多活動，過去在台灣，台積電有8萬員工的大公司，沒有工會，所有員工支持公司政策、全力以赴，這在台灣耳熟能詳，到了美國則要受制於工會要求。

郭智輝認為，這件事情沒有對錯，但台積電過去可以快速建廠，在美國明顯落後，落差就比較大。

第三，台灣半導體業是強項，而郭智輝指出，半導體產業與德州淵源很深。台積電創辦人張忠謀過去在德州儀器（TI）服務20多年，張忠謀到台積電當董事長時，帶了20幾位德儀同事還台積電擔任總經理、副總經理，「潛在的文化其實是相似的」。

郭智輝訪談期間，多次大讚台積電「非常棒的公司」，他指出，台積電一開始落後英特爾，後來就超車，美國人可能覺得不可思議，但台積電光是新竹寶山研發大樓內就有9000位工程師，「很少世界上有一個這麼完整體系」。

此外，就算其他廠商買了相同設備，良率也沒辦法做到同等級，郭智輝指出，台積電的Domain know-how（領域知識）很強大，可以迅速排解現場狀況，因為從事現場改善的工程師，多是碩士、甚至博士以上學歷，唸書時必修「研究方法」。

郭智輝指出，其他廠商多依照標準作業程序（SOP）作業，但到了最新製程，已經沒有作業程序可以遵循，這就凸顯現場解決能力的重要性；台積電有辦法，這是台灣彌足珍貴的能力，國外看不到。

至於台美合作議題，郭智輝表示，美國人擅長創新、發明、獨立自主研究，但是開發、製造端並不熟悉，這兩個領域大多不是美國體系，而是亞裔、非美裔的人進行；台灣人這兩者都很擅長，特別是供應鏈，如果美國想要透過再工業化再次偉大，必須考慮台灣，台灣跟日本才有辦法與美國製造業完全互補。