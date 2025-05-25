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黃仁勳指台灣應投資核能 民眾黨酸政府仍在「已知用火」

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今天表示，面對用電需求年年攀升，民進黨卻停留在「已知用火」時代。圖／民眾黨立法院黨團提供
民眾黨立法院黨團今天表示，面對用電需求年年攀升，民進黨卻停留在「已知用火」時代。圖／民眾黨立法院黨團提供

民眾黨立法院黨團今天表示，台灣是全球半導體重鎮，用電需求年年攀升，輝達董事長黃仁勳指台灣應投資核能，民進黨卻停留在「已知用火」時代，拖延阻擋台灣走向未來，台灣人的未來應該交給人民公決，而不是一個故步自封、死抱著神主牌，持續不斷將核能汙名化的政府。

民眾黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，台灣是全球半導體重鎮，面對用電需求年年攀升，再加上輝達海外總部決定進駐台北市北投士林科學園區，台灣有機會進一步提升AI算力、產業競爭力與國力，民進黨卻仍然停留在「已知用火」時代，想要仿效義和團拖延、阻擋台灣走向未來。

民眾黨團也引述黃仁勳說法，AI化已經是國際趨勢，能否掌握科技脈動成為產業成敗重要關鍵，民進黨政府應該支持各種能源政策，「我們需要各種能源來源，包括風力、太陽能、核能，台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被汙名」。此外，黃仁勳也直接提及，每個國家跟地區都需要能源，社會不應該對任何能源汙名化。

民眾黨團表示，這些言論並非黃仁勳的個人意見，總統府氣候變遷委員會副召集人、和碩董事長童子賢也多次表明，如今核電技術已今非昔比，有供電穩定、占用土地小、核能不排碳、經濟實惠及能源韌性好等5大優點，盼望綠能跟核能不要偏廢，核電、再生能源兩者可以共存。

民眾黨團指出，目前台灣再生能源卡關，民進黨政府卻執意停用核電，完全違背理性、科學與務實，在野黨先前在立法院推動鬆綁核管法，授權核電廠在主管機關確認安全狀態後延役，而為了進一步督促執政黨不要無所作為，民眾黨團上周也再度提出重啟核三公投

民眾黨團說明，中選會上周審議通過此案，民進黨團幹事長吳思瑤卻公開表達遺憾，聲稱核能延役或重啟需有社會共識，難道公投通過還不等於全民共識，至於執政黨一再跳針要確保核能安全、核廢處置需有解方等前提，民眾黨團也早已列在公投主文。

民眾黨團批評，民進黨不斷汙名化核電，如今進一步汙名化公投，只為阻擋人民表態，毫無民主與進步思想，完全是不負責任的徹底反智行為。

民眾黨團表示，面對攸關台灣未來的重大議題，應該交由人民集體的智慧決定，如同海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）公投案，前總統蔡英文過去不斷倡議「公投成為全民運動，成為台灣民主發展典範」，敬告民進黨不要汙名化能源發展，更不要汙名化人民公投，「執政黨的CPU已經老到跑不動，就讓全民一起為了我們的未來動腦。」

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