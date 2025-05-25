男友媽送「整串粽」遭嗆沒常識 網熱議：沒聽過

整串粽子示意圖。(本報系資料照)

下周六（31日）迎來端午節 ，最為人所知的習俗，非吃粽子莫屬。不料，近期網路平台竟因「送肉粽能不能整串送是常識」掀熱議，但多數人表示沒聽過。民俗專家廖大乙說，肉粽整串送確實有些忌諱，仍建議送人還是將綁線剪斷較為妥當。

有網友在PTT上轉貼Threads 貼文，主題點出「送粽子不能整串送是常識吧？」說明該原PO妹的男友媽在端午前送「一整串」粽子，原PO媽氣炸，原PO也質疑「60歲的人以上不知道這種禁忌嗎」，並指這應該是台灣人普遍知道的常識。

但轉貼Threads貼文的網友卻表示不解，並強調他是來自台南的「閩南人傳統代表」，從沒聽過「不能送整串」的規矩，而他阿嬤每次送粽子也都一串一串送；該貼文一出，果然引發熱議，但大多數網友都傻眼直呼，完全沒聽過類似的習俗。

不少網友推文「沒聽過這種禁忌」，也有人留言說，媽媽回娘家包粽子也都是拿整串回家、每年收整串的吃到吐、心裡有鬼毛自然就多等；但也有人說，可以送整串粽子但就是要剪開，也有人認為，不知道就算了，知道了就還是剪開比較好。