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男友媽送「整串粽」遭嗆沒常識 網熱議：沒聽過

記者賴香珊／南投即時報導
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整串粽子示意圖。(本報系資料照)
整串粽子示意圖。(本報系資料照)

下周六（31日）迎來端午節，最為人所知的習俗，非吃粽子莫屬。不料，近期網路平台竟因「送肉粽能不能整串送是常識」掀熱議，但多數人表示沒聽過。民俗專家廖大乙說，肉粽整串送確實有些忌諱，仍建議送人還是將綁線剪斷較為妥當。

有網友在PTT上轉貼Threads貼文，主題點出「送粽子不能整串送是常識吧？」說明該原PO妹的男友媽在端午前送「一整串」粽子，原PO媽氣炸，原PO也質疑「60歲的人以上不知道這種禁忌嗎」，並指這應該是台灣人普遍知道的常識。

但轉貼Threads貼文的網友卻表示不解，並強調他是來自台南的「閩南人傳統代表」，從沒聽過「不能送整串」的規矩，而他阿嬤每次送粽子也都一串一串送；該貼文一出，果然引發熱議，但大多數網友都傻眼直呼，完全沒聽過類似的習俗。

不少網友推文「沒聽過這種禁忌」，也有人留言說，媽媽回娘家包粽子也都是拿整串回家、每年收整串的吃到吐、心裡有鬼毛自然就多等；但也有人說，可以送整串粽子但就是要剪開，也有人認為，不知道就算了，知道了就還是剪開比較好。

對此，民俗專家廖大乙說，端午節應景送肉粽本身沒太大問題，但沒有剪開，直接一整串送人確實有些忌諱，主要仍與部分海線地區「送肉粽」的送煞儀式有關，難免會讓人覺得不吉利，建議送人將綁線剪斷較妥當，若收到整串粽就剪斷化解。

有網友在PTT上轉貼Threads貼文，主題點出「送粽子不能整串送是常識吧？活該...
有網友在PTT上轉貼Threads貼文，主題點出「送粽子不能整串送是常識吧？活該被罵」掀起網友熱議。圖／翻攝自PTT

端午節 Threads

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