畢典沒放「上台大便」惹議 台大：提供合適演出機會

台灣大學24日舉辦113學年度畢業典禮，現場拋放彩帶，祝福所有畢業生前途似錦、畢業快樂。(中央社)

台大畢聯會2月中旬舉行畢業歌投票 ，表達文組學生心聲的「上台大便」獲選，但今天舉辦的畢典卻沒播放這首歌。台大解釋，畢聯會已在「夜宿台大」等活動中提供合適演出機會。

台灣大學畢業生聯合會徵選畢業歌，今年共有7首參與，由畢業生投票選出「上台大便」，寫實表達學生不想畢業的心情以及文組學生的心聲，例如寫到就業博覽會時，說出自己是文組科系，廠商笑臉馬上變不見等；歌曲最後還有一句口白「這首歌如果上了，我就上台大便」，更是引發網路熱熱議。

不過，台大今天正式舉辦的畢業典禮中，並沒有播放這首歌曲。校方稍晚回應指出，十分珍惜與重視學生創意、活動投入與權益，歷年都會與畢聯會討論畢業歌，並進行滾動式修正。

校方指出，早在今年1月初，畢聯會進行113級台大畢業歌徵選時，就沒有註明獲選歌曲會在畢業典禮中播放。而為了讓歌曲有合適的機會在畢業生前表演，畢聯會已在4月26日的「2025夜宿台大」活動中，邀請得主公開演出。

為讓學生創作有更多完整的露出機會，校方與畢聯會近年協議於畢典中畢聯會所設攤位前，播放畢業歌曲MV、呈現創作者與拍攝團隊作品。

校方並提供畢聯會相關設備，包括投影機與大型螢幕，於攤位前全時、重複輪播畢業歌曲影片，讓來賓與畢業生能觀賞影片內容，感受不同世代的想法，同時展現創作者及拍攝團隊的用心與創意。