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美國退出ＷＨＯ 賴清德：台灣不會放棄加入

記者周佑政／台北即時報導
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台總統賴清德(中)接見「世衛行動團」時表示，為了台灣的健康人權，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是台灣人民不變的理念。(圖／取自台總統府Flickr)
台總統賴清德(中)接見「世衛行動團」時表示，為了台灣的健康人權，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是台灣人民不變的理念。(圖／取自台總統府Flickr)

台總統賴清德今天接見「世衛行動團」時表示，世界衛生組織特別強調「不遺漏任何一個人」，但是很可惜，卻遺漏了台灣2300萬人。但賴清德也說，為了台灣的健康人權，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是台灣人民不變的理念，「不會因為沒有預算、或是因為美國沒有加入而離開」。

賴清德先聽取世衛行動團團長、衛福部長邱泰源的成果報告，以及無任所大使吳運東這些年參與世衛行動團的經驗分享。

賴清德隨後致詞時表示，要代表國家感謝邱泰源及團員辛勞，也感謝吳運東過去25年來，造訪日內瓦、日本，以及歐洲各國，遊說各國支持台灣加入世界衛生組織。儘管吳已87歲，仍可以四處為國家奔波，這向國際社會證明台灣健康工作做得很好、醫療服務也很好。「吳大使一站出來，就是台灣健康的品牌」。

賴清德表示，很遺憾台灣今年仍未受邀參與世界衛生大會，加上經費被刪了一大筆，「但這並沒有改變我們爭取台灣健康人權的決心」。此次世衛行動團在日內瓦舉辦超過40場的雙邊會談、國際論壇及國際記者會等，也首次與日內瓦大學醫院及國際醫院聯盟簽署合作備忘錄，充分展現台灣爭取加入世界衛生組織的決心，「我們除了顧及台灣的健康人權，也很樂意參與世界、在世界公共衛生健康人權上做出貢獻」。

賴清德提到，世界衛生組織特別強調「不遺漏任何一個人」，但是很可惜，卻遺漏了台灣2300萬人。賴清德說，不僅邦交國替我國發聲，今年WHA共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表，也直接或間接公開表明對台灣的支持，「我們都非常感謝」。

今年WHA的主題是「One World for Health」（共創健康世界），賴清德說，台灣雖然不是世界衛生組織的會員國，也沒有受邀參與世界衛生大會，但這樣的理念與台灣的理念不謀而合，會持續推動。

美國總統川普在就職當天簽屬行政命令，退出世衛組織。賴清德表示，固然台灣今年無法加入，但是不會因此而放棄；也不會因為沒有預算、或是因為美國沒有加入而離開。為了台灣2300萬人的健康人權，以及全世界更好的健康福祉，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是不變的理念。

賴清德 世衛 WHA

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