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在這做了決定 台半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

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在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

記者林新輝／台北即時報導
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前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

台灣半導體產業紀錄片「造山者」佳評如潮，片中有兩大「看點」，第一，台積電如何從篳路藍縷到今日的「護國神山」的故事；第二個看點，小欣欣豆漿店真正的店址在哪裡？

「造山者」的由來是源自1970年代，台灣的經濟條件遠不如今日，時任經濟部長孫運璿和時任美國無線電公司（RCA）研究室主任的潘文淵在台北市小欣欣豆漿店吃早餐，有豆漿油條燒餅，這裡也是政府要員與蔣經國前總統開會的祕密地點，孫運璿在豆漿店做出一個大膽有遠見的決策，選派平均年齡不到30歲的工程師團隊，赴美國RCA取經，學習半導體技術。

孫運璿決定將半導體產業列為台灣1970年代中期之後的經濟發展重點，並成立工研院技術顧問委員會，自RCA技術移轉，取得了積體電路的技術。

新北市副秘書長張其強、也是前媒體資深前輩在臉書描述了他兒時記憶，筆觸溫馨懷舊，有不少人在臉書留言。記者訪問張其強，他說，他讀小四的時候，父親常帶他去小欣欣豆漿店，吃豆漿燒餅油條，用現在的話說，店裡賣的就是銅板美食、庶民美食。絕不是只有達官顯要用餐的高級餐廳，一般民眾也會來這吃早餐。

張其強說，因為他當時只是小學四年級，記憶模糊，未必精確。印象中有幾次跟著父親去上班，到了公司，父子倆就一起走路去小欣欣喝豆漿吃油條，當時，父親在上中國農民銀行（總行）上班，就在懷寧街口。當然，這家銀行如今已經不在了。

在當年，有所謂的國營四大行庫「中中交農」：中央銀行、中國銀行、交通銀行、以及農民銀行，所以，如果能從農民銀行走到小欣欣，理論上，應該是在懷寧街上，而不是要走個大老遠才能到的南陽街。

張其強說，目前「通用」的說法是，小欣欣豆漿店應該在南陽街40號，從地緣關係來看，南陽街雖然距台北車站不遠，但是離當時所謂的「財經中樞」，還有一大段距離，至於懷寧街，附近有總統府、台灣銀行、還有當時很重要的財經幕僚單位經建會，在當時，所有的財經部會首長，都是經建會當然委員，幾乎都是步行可達，當然，一定會有人說，當時來參加這場早餐會的財經首長，再近也是坐車來的，怎麼可能走路？

張其強小欣欣豆漿的「兒時記趣」，引起4、5年級生的懷舊情，同樣是前媒體資深人林全洲在底下留言，「其實我很清楚，我舊家在南陽街38巷內，現在是公園。豆漿店在一樓，經國先生的侍從會來買早餐。欣欣豆漿對面是黎明書局。在這裡，我生活了23年。直到民國70年才搬走。」

台北市文化局長蔡詩萍也留言說「這推論有益於找尋小欣欣豆漿店」。

張其強說，寫了一堆只是有感而發，推測未必正確，印象更或有錯，但畢竟，豆漿店在哪並不重要，只要對台灣有心，哪裡都是小欣欣。

若依照Google地圖查詢，南陽街40號現為知名留學文教補習班，曾經幫助過無數台灣學子赴美完成留學夢。

影片來源：YouTube@造山者

台積電 蔣經國 Google

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