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顧立雄：以集體力量嚇阻中國不斷遞延對台行動

中央社台北23日電
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台國防部長顧立雄。中央社
台國防部長顧立雄。中央社

國防部長顧立雄接受中央社專訪指出，各國都已認知應對中國挑戰，要以集體力量產生嚇阻，並讓中國無法排除一旦對台動武，各國介入的可能性，因此中國對台行動不斷遞延，而台灣和第一島鏈國家安全交流合作「有其必要」。

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）於2021年3月提到，台灣顯然是中國野心的一部分，這樣的威脅在未來10年，甚至6年（2027年）內就可能顯現。此後，多位美國軍政界人士，不約而同提及中國欲在2027年具備攻台能力，並提及美國與台灣應對此一情況做好準備。

顧立雄指出，大家都喜歡提到2027年，但他對國軍官兵以及對各聯參的要求，就是希望大家要有「急迫感」，透過戰備訓練和裝備籌獲等方式，在2027年要達到「高戰備」。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前表示，要讓中國侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻；建構嚇阻先從台灣自衛能力開始，台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。

顧立雄提到，如同魯比歐所述，要讓中國知道「侵犯台灣的成本要高於利益」，審視俄烏戰爭已經進行3年，這帶給中國領導人習近平的教訓是好或是不好，若攻台戰爭需耗時3年，將面臨世界經濟制裁、資本外逃、市場信心崩潰等情況，中國現在做為世界第二大經濟體，是否能禁得起這場戰爭。

因此，顧立雄強調，要讓中國理解「每天醒來都不會覺得是（犯台）好日子」，使行動時間不斷往後延，這也是國軍「備戰才能避戰」的意義。

顧立雄說明，美國總統川普提到美國要「再工業化」，在經濟的議題上是以美國優先，但川普、魯比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在安全的議題都提到是印太優先，美國認為印太地區的和平與穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，因此竭力避免台海乃至於印太地區有戰事發生。

對於透過何種方法阻止戰爭發生，顧立雄表示，就是「嚇阻」，所以美國不斷地進行前進部署，也包含在菲律賓的基地前進部署，美國也要求日本進行前進部署，日本也在南西諸島前進部署，涵蓋了日本的宮古海峽與菲律賓的巴士海峽、巴林當海峽（Balintang Channel），使中國無法排除若封鎖或是全面進犯台灣時，美國、日本，甚至是菲律賓介入的可能性。

日本防衛大臣中谷元日前提出「單一戰區」（One Theater）構想，將印太區域的美國、日本、澳洲、南韓、菲律賓等國納入，戰區範圍涵蓋朝鮮半島、東海、台海、南海、菲律賓海周邊。

顧立雄解釋，近期有關注中谷元提出「單一戰區」構想，顯見各國都已理解到要必須共同因應中國的挑戰，是以集體力量產生嚇阻，讓中國無法排除一旦對台發動武力行動，各國介入的可能性，使中國對侵台的代價計算變得相當複雜，也使得中國對台行動不斷遞延。

至於在「單一戰區」概念下，台灣與日本、菲律賓等第一島鏈國家擴大安全合作的可能性，顧立雄回應，台日同樣面對中國灰帶襲擾的壓力，菲律賓在南海與中國有領土爭議，台日菲都位於第一島鏈關鍵位置，成為嚇阻中國軍力擴張到西太平洋的重要防線，所以加強合作確實有助於區域繁榮穩定，且「有其必要」。

日本 魯比歐 國防部

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