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台灣人壽擬申請使用準備金新制 央行會守穩台幣30元防線

編譯任中原／綜合外電
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台灣人壽董事長許舒博接受彭博資訊訪問時透露，台壽計畫跟同業一樣應用新的準備金法規，來緩和公司財報的創傷。 照／台灣人壽提供
台灣人壽董事長許舒博接受彭博資訊訪問時透露，台壽計畫跟同業一樣應用新的準備金法規，來緩和公司財報的創傷。 照／台灣人壽提供

新台幣兌美元匯率最近大幅升值，令台灣人壽保險公司董事長許舒博難以入眠。他表示，台灣人壽計畫跟同業一樣應用新的準備金法規，來緩和公司財報的創傷。

許舒博23日接受彭博資訊訪問時表示，「台幣升值10%，意味著匯損約達3,000億台幣，這讓我如何還能睡好？」。

過去一個月來台幣對美元升值逾8%，令台灣壽險業者創鉅痛深；業者不是得支付更多的匯率避險成本，就是得面對總額達7,800億美元國外資產所產生的匯兌損失，而且大部分都是美元資產。

國際信評機構惠譽（Fitch）23日將台灣壽險業者的信評展望由「中性」調降為「惡化」；台灣主管機關已宣布改變法規，以降低業者進行匯率避險的必要性。

許舒博表示，台壽公司計畫利用法規改變，藉由轉換其他準備金，來擴大匯兌準備金的規模。據經濟日報報導，國泰、富邦及南山等壽險公司也已經向主管機關申請變更準備金結構。

許舒博指出，台灣壽險公會正在與金監會討論如何讓壽險業者運用更多種的資源，來提高匯率變動準備金。公會也希望金監會允許壽險業者利用6-12個月較長期的平均匯率，來計算風險管理資本要求，以盡量縮小外匯市場短期動盪所造成的衝擊。

許舒博並表示，「最嚴重的傷害來自於（台幣）快速升值」，強調台幣升幅超過其他亞洲貨幣，對壽險業者造成「諸多挑戰」。該公司已經針對不同的匯率水位進行壓力測試，包括1美元兌台幣30、27及25元等價位。

他並表示，台壽也考慮將投資分散到多種不同貨幣的資產上，並發行更多用美元計價的保單，以防止貨幣錯配的風險。台壽並未計劃盡增加短期的避險部位，因為預期央行會守穩台幣30元防線。

台灣各大壽險4月因為匯率動盪，總虧損額超過6. 2億美元。惠譽信評公司在聲明中指出，「基於全球，尤其是美國的貿易政策變動劇烈，匯率走勢的不確定性仍然居高。匯率動盪可能影響台灣壽險業者的資本化及獲利」。

惠譽表示，即使準備金規則有其彈性，但壽險業者可能擴大匯率避險操作，這將使成本增加。從正面來看，台幣升值之後並無跡象顯示退保案件增加，而且未來壽險業者可能推出更多美元保單。

壽險 匯率 惠譽

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