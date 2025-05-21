願促朝野對話？綠議員爆賴清德常跟罷團開會

國民黨立委王鴻薇表示，民進黨台北市議員洪健益在政論節目上稱，「賴清德常常跟罷免領銜人開會」，曹興誠會向賴清德告狀，哪個人沒有幫忙收連署書。（本報資料照片）

賴清德 總統就職周年談話，表示願努力促成朝野對話，指示國安團隊規畫向在野黨主席簡報國安情勢。但民進黨 台北市議員洪健益日前在政論節目上稱，「賴清德常常跟罷免 領銜人開會」，國民黨立委王鴻薇直呼，賴總統是國政繁忙，還是鬥爭繁忙？國民黨發言人楊智伃更批評，賴所作所為虛偽至極，比民進黨立院黨團總召柯建銘還不如。

王鴻薇表示，賴清德就職一周年各家民調紛紛出爐，所有民調都顯示，賴清德支持度探底，賴執政一年來，經歷能源危機、台積電出走美國、美關稅風暴、以及匯率戰，甚至總統府、國安會民進黨黨中央的共諜案，賴清德執政下幾乎是兵敗如山倒，國難當頭毫無作為，不斷重挫人民的期待與信任，一股「不信『賴』」的氛圍正在社會蔓延，其實很多人也都在問賴清德到底做了什麼？

王鴻薇指出，賴清德說自己很忙，忙到國家舉辦國際賽事的世壯運沒空去。但沒想到前幾天，民進黨的議員在節目上直接脫口說出來「賴清德常常跟罷免領銜人開會，是坐在那聽話，還有曹興誠會告狀賴清德，哪個人沒有幫忙收連署書。」原來就在這陣子人民為了上述種種狀況焦頭爛額，很多外銷的中小企業急的像熱鍋上螞蟻，擔心匯率、關稅影響生計時，賴清德卻整天開會搞鬥爭。

王鴻薇說，原來在賴清德旁邊開會的不是國際經濟專家、不是能源政策學者、不是國安部門主管，是這些罷免團體時，賴清德的眼裡沒有國家只剩鬥爭，已經是鐵錚錚的事實，而當一個國家總統，把自己時間精力，全花在這些政治鬥爭上，到底是國政繁忙，還是政爭繁忙。

國民黨立委王鴻薇表示，民進黨台北市議員洪健益在政論節目上稱，「賴清德常常跟罷免領銜人開會」，曹興誠會向賴清德告狀，哪個人沒有幫忙收連署書。（本報資料照片）

王鴻薇批，賴清德嘴上說要團結、要對話，還說什麼「大罷免是人民的公民運動、民進黨沒有介入」，實際上做的就是不顧國政只為鬥爭，這樣領導下的台灣社會，人民只能在仇恨對立中生活，「如果我們不站出來，讓賴清德輸一次輸得徹底，台灣將永無寧日。」

民進黨發言人吳崢表示，洪健益在政論節目上發言與事實不符，賴總統從未與罷免領銜人、罷免團體開會。

洪健益則表示，他在節目中強調的是賴總統一貫秉持「當家不鬧事」態度，表達過程或許因時間有限不夠清楚，甚至因語速過快出現口誤的情形，造成社會大眾與罷免的公民團體們困擾，深感抱歉；他想強調，罷免行動都是由公民團體自主發起。

但楊智伃仍批評，吳崢切割出刀，手起刀落，再次狠打臉自己人，「黑臉、白臉要玩多久？玩不膩嗎？」

對於賴政府向在野黨主席簡報國安情勢之事，總統府秘書長潘孟安昨已分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，告知已啟動幕僚作業，若有具體時程形式，將再告知。

國安會副秘書長徐斯儉說，簡報內容正在規畫，包括國防、兩岸、國安情勢等；但對於民眾黨主席黃國昌要求簡報過程直播，徐則表示「我們沒辦法」。

國民黨主席朱立倫昨表示，願就國安議題一起集思廣益，會持續等待和賴總統進行朝野對談，期待賴總統應該是團結的促成者、而非仇恨的造成者；仇恨動員是所有民主最大的敵人，透過大罷免就是用仇恨的力量做仇恨動員，這是民主國家不願意見到的，希望賴總統深思。周榆修說，尊重總統府安排，需要多少時間，民眾黨就讓他們準備，靜候總統府通知。