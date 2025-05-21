台總統府預算遭凍結阿兵哥沒飯吃？藍委翁曉玲：可買麥當勞

國民黨立委翁曉玲。記者周佑政／攝影

台灣立法院司法及法制委員會今天處理今年度總統府預算解凍案，與會的總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，「阿兵哥（指憲兵211營）再2個星期就會沒飯吃」。此言引發熱議，國民黨 立委翁曉玲說，立院凍結的是聘用團膳廚師費用，跟阿兵哥的伙食費不同，就算沒有廚師也買外食，何志偉的說法是造謠。

司法及法制委員會今天處理今年度總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安請假、國安會秘書長吳釗燮請假未獲准，雙雙缺席委員會，引發在野立委不滿。

何志偉上午在委員會休息時，拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁，盼盡快開會、解凍預算。他表示，再2個星期後，總統府就沒有辦法付水電費 ，國內外訪賓到台灣，總統府無法正常接待，嚴重衝擊台灣的國際形象。

何志偉也說，現在很緊張的是，阿兵哥再2個星期就會沒有飯吃，空腹執勤，「我們可以餓到自己，但基層的士官兵可以在這麼熱的酷暑下、滴水未進或沒吃飯也好，這樣子是不好的」。

司委會下午開始詢答，翁曉玲質詢時表示，立院凍結的是聘用團膳廚師費用，跟阿兵哥的伙食費不同，就算沒有廚師，也可以從外面買水餃、麥當勞 ，不會讓阿兵哥餓肚子，何志偉的說法是在造謠。國民黨立委吳宗憲也表示，總統府預算被凍結，與憲兵211營官兵伙食費無關。

何志偉則回應，不僅阿兵哥會餓肚子，僱員也會被解僱。他也表示，事關總統維安，總統府也不可能天天吃外食、叫外食。

民進黨立委吳思瑤質詢時說，總統府業務費遭凍結2.14億元，只剩9176萬元可用預算，能否撐到年底。吳思瑤說，被凍結雖是聘用廚師費，但沒有廚師，誰煮飯給阿兵哥吃？難道要叫Uber eats?

答詢完畢後，委員會隨即處理預算解凍，最終朝野對總統府約2.14億元遭凍結的預算全數解凍，至於國安會遭凍結預算案擇期再處理。