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日本和歌山前議長井上直樹 世壯運男子鏈球摘金

中央社新北20日電
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日本和歌山市議會前議長會井上直樹（中）參加50歲組鍊球決賽，拋出53.94公尺好成績拿下分組金牌。記者劉懿萱／攝影
日本和歌山市議會前議長會井上直樹（中）參加50歲組鍊球決賽，拋出53.94公尺好成績拿下分組金牌。記者劉懿萱／攝影

與台灣關係友好並多次來台的日本和歌山市議會前議長井上直樹，20日在2025世壯運男子鏈球50+組，以53公尺94輕鬆摘金。他笑說：「雖然不滿意，但已經盡力了。」

新北市板橋區才剛組隊去和歌山市交流，20日場邊特地組成50人啦啦隊，替井上直樹加油打氣，成了新北市板橋體育場最大亮點。

井上直樹曾在2012年來台參加亞洲常青田徑錦標賽，當時就拿下男子鏈球金牌，這次相隔13年再度來台參賽，他笑說：「沒想到還可以拿冠軍，可能是現場超過50名啦啦隊給我的力量。」

學生時期就是選手的井上直樹，20日在接受媒體聯訪時提到，2年半前確定要參賽之後，每天早上5點就會起床練習，很開心能有這樣的成績表現，「這已經是我最好的成績了。」

隨後他開玩笑地說：「這個成績，我20日晚上應該可以好好喝一杯慶祝了。」

日本和歌山市議會與台灣關係緊密，於2010年即成立「日台友好議員連盟」（日台連），而井上直樹前議長作為日台連成員之一，過去便多次訪台。

除了已經比完的標槍、鏈球外，井上直樹21日將續戰鐵餅，後續還有鉛球和半程馬拉松。

他強調，台灣來過30多次，台北也來過10幾次，「我很喜歡這座城市，也很開心今年能夠來參加世壯運，所以就盡量參加多個項目，讓自己滿載而歸。」

日本和歌山市議會前議長會井上直樹（Naoki Inoue）參加50歲組鍊球決賽，...
日本和歌山市議會前議長會井上直樹（Naoki Inoue）參加50歲組鍊球決賽，拋出53.94公尺好成績拿下分組金牌。記者劉懿萱／攝影

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