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沈慶京律師質疑政治動機？苗博雅反擊：議員職責守護公共財

記者林孟潔、王聖藜／台北即時報導
台北市議員苗博雅上午作為京華城案證人出庭。記者曾原信／攝影
台北市議員苗博雅上午作為京華城案證人出庭。記者曾原信／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今傳喚台北市議員苗博雅作證。威京集團主席沈慶京委任律師質疑苗博雅「沒有專業」、利用京華城案攻擊政治色彩不同的柯文哲，卻被苗博雅反擊，她作為議員的職責就是為市民守護公共財。

沈慶京委任律師廖威智反詰問時，質疑苗博雅未經過律師高考，也沒有在市府或地政士事務所待過，而沒有都市計畫的專業，是否不熟悉都市更新的程序；苗博雅反駁，「熟悉啊，這是我作為議員應該有的專業」。

廖威智再問都委會會議紀錄以A、B、C匿名都委會委員姓名，「這對你個人很重要嗎？」苗博雅則回應，公開透明是柯文哲的政見，她個人也支持，因此質詢督促柯市府做到，因為民眾有知的權利。

廖威智提出高端疫苗新聞報導及苗博雅針對高端疫苗的臉書發文，指出高端疫苗審查會議也未公告委員姓名，為何苗臉書發文卻未評論質疑，是否只想利用京華城案攻擊政治色彩不同的柯文哲？

苗博雅反擊，擔任台北市議員是她的工作，因此她督促柯文哲是做好她個人的工作，臉書發文僅是興趣評論，若要針對每一件實事都發表評論，「可能一天有72小時也不夠發文」，京華城案完全沒有引用法律依據就給予容積獎勵，她質詢京華城案，是為市民看守容積公共財，做好她議員的職責。

廖威智提出台北市都市計畫施行自治條例第25條規定，「都市計畫地區內，市政府認為土地有合理使用之必要時，得擬定細部計畫規定地區內土地及建築物之使用」，認為此條就是北市府給予京華城容積獎勵的法律依據。

未料，苗博雅回應，除了上述條例之外，台北市也必須遵守其他自治條例，包括台北市土地使用分區管制條例，其中規定「商三」容積上限為560%；廖威智認為苗未回答問題欲繼續追問，審判長江俊彥出聲「證人已回答問題」，苗也說「我已經回答你了，大家都聽得懂」。

廖威智再提出自身整理的數據，指出各縣市獎勵容積上限都是20%，台北市沒有規定，其實是沒有上限，而20％是全國標準；苗博雅直指廖有所誤解，表示台北市有規範容積上限，就在台北市土地使用分區管制條例，但並非不能打破，只要有法源依據就可以用容積獎勵，包括都更、危老等，就有可能突破土管條例規範的上限，「但不能沒有法律依據就創造容獎」。

廖威智問及苗博雅是否知悉京華城是一個陳情案件，苗反問「你是指跟柯文哲市長陳情嗎」？表示她質詢時並不知道是陳情案，而是參加議會調查小組後才知情。

柯文哲 高端疫苗 民眾黨

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