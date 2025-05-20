「選舉之神」剖析賴清德執政周年：罷免結果受川普政府影響

總統賴清德執政一周年，台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸（圖）接受朝日新聞專訪指出，美國川普政府對台態度的變化，將影響台灣朝野攻防。圖／聯合報系資料照

台灣總統賴清德執政一周年，台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸接受朝日新聞專訪指出，美國川普 政府對台態度的變化，將影響台灣朝野攻防，大罷免 看似是台灣內政之爭，實際上也深深受到川普的影響。

小笠原被問及賴總統的支持率近期略有下滑，但過去一年一直維持在約50%的原因，小笠原指出，原因之一是民進黨在立法院成為少數，而國民黨與民眾黨組成的在野聯盟，對執政黨發動強烈攻勢，引發部分中間選民、如去年選舉中支持第三勢力民眾黨的選民，轉而支持政府。賴總統的支持率雖然上升，但選民的分裂與對立變得更加激烈。這一年無論是執政黨或在野黨的支持者，都感到不滿與焦慮。

小笠原認為，賴總統延續前任政府「維持現狀」的政策，但展現更強硬的對中態度，提出多項反制措施。例如在3月取消一名支持「武統」的中國籍配偶的居留權，該舉動獲得67.5%的民意支持。這類提升台灣安全的政策，對他的支持率有正面影響，也讓罷免運動得到更多支持。

他說，台灣政權的未來目前難以預測，是因為這些罷免的結果，可能大幅改變台灣的政治局勢。若民進黨成功過半，將被視為民意支持賴清德的立場，未來執政更加順利。假如民進黨補選僅增加3或4席，無法過半，將被視為失敗。將使在野黨更有理由進一步施壓政權。

朝日新聞問，賴總統4月支持率較前一個月下滑了8.1個百分點的原因。小笠原說，在川普宣布「對等關稅 」前夕，行政院長卓榮泰在社群媒體發文表示「大家可以安心入睡」。結果隔天川普宣布對台灣課徵高達32%的關稅。這顯示台灣外交與國安部門可能未充分掌握資訊。民進黨政府走親美路線，卻遭美方課以高關稅，導致民眾不滿，衝擊支持率。

朝日新聞關心，台灣民眾對川普政府的不信任似乎正在擴大，是否會影響對賴政府的支持，導致「疑美論」升溫？小笠原說，「疑美論」一直暗藏在台灣。根據調查，約82%的民眾認為川普關稅不合理。必須釐清的是，即使不信任川普，台灣社會不認為「中國比美國更好」。

他指出，現在是對等關稅90天談判期，結果出爐時，正值罷免投票的關鍵時刻。年底補選，也將能看出美中關係的基本輪廓。如果川普的對台政策仍在賴政府可控範圍內，將有利執政黨。但若在關稅、半導體、國防經費等議題上提出不合理要求，則有利在野黨。