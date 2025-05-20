我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8華人假冒政府、企業詐騙長者 得手1600萬元

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

「選舉之神」剖析賴清德執政周年：罷免結果受川普政府影響

記者雷光涵／即時報導
總統賴清德執政一周年，台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸（圖）接受朝日新聞專訪指出，美國川普政府對台態度的變化，將影響台灣朝野攻防。圖／聯合報系資料照
總統賴清德執政一周年，台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸（圖）接受朝日新聞專訪指出，美國川普政府對台態度的變化，將影響台灣朝野攻防。圖／聯合報系資料照

台灣總統賴清德執政一周年，台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸接受朝日新聞專訪指出，美國川普政府對台態度的變化，將影響台灣朝野攻防，大罷免看似是台灣內政之爭，實際上也深深受到川普的影響。

小笠原被問及賴總統的支持率近期略有下滑，但過去一年一直維持在約50%的原因，小笠原指出，原因之一是民進黨在立法院成為少數，而國民黨與民眾黨組成的在野聯盟，對執政黨發動強烈攻勢，引發部分中間選民、如去年選舉中支持第三勢力民眾黨的選民，轉而支持政府。賴總統的支持率雖然上升，但選民的分裂與對立變得更加激烈。這一年無論是執政黨或在野黨的支持者，都感到不滿與焦慮。

小笠原認為，賴總統延續前任政府「維持現狀」的政策，但展現更強硬的對中態度，提出多項反制措施。例如在3月取消一名支持「武統」的中國籍配偶的居留權，該舉動獲得67.5%的民意支持。這類提升台灣安全的政策，對他的支持率有正面影響，也讓罷免運動得到更多支持。

他說，台灣政權的未來目前難以預測，是因為這些罷免的結果，可能大幅改變台灣的政治局勢。若民進黨成功過半，將被視為民意支持賴清德的立場，未來執政更加順利。假如民進黨補選僅增加3或4席，無法過半，將被視為失敗。將使在野黨更有理由進一步施壓政權。

朝日新聞問，賴總統4月支持率較前一個月下滑了8.1個百分點的原因。小笠原說，在川普宣布「對等關稅」前夕，行政院長卓榮泰在社群媒體發文表示「大家可以安心入睡」。結果隔天川普宣布對台灣課徵高達32%的關稅。這顯示台灣外交與國安部門可能未充分掌握資訊。民進黨政府走親美路線，卻遭美方課以高關稅，導致民眾不滿，衝擊支持率。

朝日新聞關心，台灣民眾對川普政府的不信任似乎正在擴大，是否會影響對賴政府的支持，導致「疑美論」升溫？小笠原說，「疑美論」一直暗藏在台灣。根據調查，約82%的民眾認為川普關稅不合理。必須釐清的是，即使不信任川普，台灣社會不認為「中國比美國更好」。

他指出，現在是對等關稅90天談判期，結果出爐時，正值罷免投票的關鍵時刻。年底補選，也將能看出美中關係的基本輪廓。如果川普的對台政策仍在賴政府可控範圍內，將有利執政黨。但若在關稅、半導體、國防經費等議題上提出不合理要求，則有利在野黨。

川普 關稅 罷免

上一則

「民進黨最希望我逃亡」 柯文哲：因國民黨已奄奄一息了

下一則

談台灣總部土地進度 黃仁勳：若市長支持將得到批准

延伸閱讀

曾坐牢被特赦 川普親家翁庫許納任駐法大使

曾坐牢被特赦 川普親家翁庫許納任駐法大使
川普與俄烏總統通話談停戰 中國：支持雙方直接對話

川普與俄烏總統通話談停戰 中國：支持雙方直接對話
川普出席眾院共和黨會議 稱不會砍向聯邦醫療補助

川普出席眾院共和黨會議 稱不會砍向聯邦醫療補助
WSJ：澤倫斯基想拉攏川普卻沒效

WSJ：澤倫斯基想拉攏川普卻沒效

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸
全身檢查、配眼鏡...海外華人返鄉必做清單 「這1事」最重要

全身檢查、配眼鏡...海外華人返鄉必做清單 「這1事」最重要
伊能靜驚爆婚變 高甜度反擊：他是獨一無二的老男孩

伊能靜驚爆婚變 高甜度反擊：他是獨一無二的老男孩
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套