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櫻井翔偶像效應太驚人 總統府限定茶杯「一夕被搶光」

記者李姿瑩／即時報導
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賴總統今天在總統府敞廳舉辦520就職周年談話，櫻井翔（前排左2）也現身媒體席「採訪」。（記者周佑政／攝影）
賴總統今天在總統府敞廳舉辦520就職周年談話，櫻井翔（前排左2）也現身媒體席「採訪」。（記者周佑政／攝影）

日本天團ARASHI嵐的成員櫻井翔以新聞主播身分，代表日本電視台新聞節目「news zero」，到台灣出席總統賴清德就職周年演說，並專訪賴清德對於台灣現況和未來的看法，畫面播出後在台日網路上引發極大回響。

43歲的櫻井翔是日本演藝圈學霸偶像代表，從小就接受菁英教育，為了證明自己能兼顧偶像活動和課業，成功考上慶應義塾大學經濟學部，並在2006年接下「news zero」周一主播，無論演藝活動多繁忙，都堅持每周風雨無阻播報新聞。

他採訪經驗豐富，採訪對象遍及全球各個領域。今年接下日本電視台「戰後80年企畫『不要讓現在變成戰前』」的相關專題，成為傳遞信使，已經採訪了戰後老兵等人。而他對台灣的政經也不陌生，曾請教專家關於鴻海與日產汽車合作帶來的影響。

身為首家專訪台灣總統的海外媒體，櫻井翔這趟訪台做足功課，在短暫的專訪時間裡提出不少關鍵問題，也說出自己觀察到的賴總統。節目播出後不少日本網友大讚更加了解台灣，尤其是櫻井翔在日本擁有廣大粉絲，在口耳相傳下全網都在熱烈討論櫻井翔在台灣的採訪內容，成功為台灣形象正面宣傳。

有趣的是，櫻井翔偶像光環強大，除了總統早就知道他，在就職周年演說現場，不少媒體鏡頭時不時會給坐在台下的櫻井翔特寫，司儀不得已只好發聲請媒體們當心驚擾貴客。而總統府用來招待櫻井翔的紀念茶杯組，早在昨晚專訪畫面曝光後就被粉絲全部搶光。

櫻井翔是日本學霸偶像代表。（圖／摘自IG）
櫻井翔是日本學霸偶像代表。（圖／摘自IG）
台總統賴清德（右）接受櫻井翔（左二）專訪。（台總統府提供）
台總統賴清德（右）接受櫻井翔（左二）專訪。（台總統府提供）
櫻井翔日前分別為新聞和綜藝節目介紹大阪萬博。（圖／摘自官方X）
櫻井翔日前分別為新聞和綜藝節目介紹大阪萬博。（圖／摘自官方X）

日本 賴清德 鴻海

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