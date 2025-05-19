我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華裔3胞胎求學就業 人生軌跡驚人相似

就職周年談話 賴清德：將向在野黨主席簡報國安情勢

賴兩岸併購說 朱立倫：價格好就把主權賣掉？

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席朱立倫。(中央社)
國民黨主席朱立倫。(中央社)

賴清德總統日前受訪以「併購說」比喻兩岸關係。國民黨主席朱立倫昨(19)批評賴是「賣台總統」；民進黨前立委林濁水也認為併購說形同不否定併購的正當性，對台灣不利。外交部長林佳龍表示「這只是比喻」，中國根本就不提條件，賴總統說法是「以子之矛，攻子之盾」。

賴總統日前受訪表示，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，「如果說你要併我的公司，你要提條件啊，不是台灣來提條件讓你說要或不要，還說『你一定要變成是我的一部分』」，「併購說」遭藍白陣營抨擊。

朱立倫昨出席智庫記者會，直指賴的說法令人驚訝，併購有「敵意併購」、「合意併購」，「所以講敵意併購不違法，講武統就要驅逐出境？講合意併購不會被抹紅，講統一一定會被抹紅。」此後大家不可以講統一，只能講併購，「因為兩岸之間條件還沒談好，他正在等條件、價格好的時候就把主權賣掉？」

民進黨發言人吳崢說，賴總統是譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，批朱斷章取義。但朱立倫說，自己先講併購，希望中國大陸提條件，就是個賣台總統。

台大政治系教授左正東認為，在野若能正面看待賴總統拋出的想法，而賴總統和民進黨支持者如果也能正面看待在野黨守護的中華民國法理現狀，「購併說」也許可讓不同主張有更多的聆聽，從而開啟對台灣前途各種選擇的理性辯論。

朱立倫 賴清德

上一則

520就職周年談話 賴清德：將向在野黨主席簡報國安情勢

下一則

黃仁勳問長壽秘訣 世壯運104歲羽球頑童：多看美女

延伸閱讀

賴清德：520罷總統是民主的深化 朱立倫：創最詭異民主奇蹟？

賴清德：520罷總統是民主的深化 朱立倫：創最詭異民主奇蹟？
朱立倫批賴清德「鬥雞總統」集錢又集權 籲反惡罷

朱立倫批賴清德「鬥雞總統」集錢又集權 籲反惡罷
朱立倫納粹說挨批 夏立言訪歐洲：盡力說明主席原意

朱立倫納粹說挨批 夏立言訪歐洲：盡力說明主席原意
「對外跪拜、對內砍殺」 朱立倫再轟賴清德獨裁

「對外跪拜、對內砍殺」 朱立倫再轟賴清德獨裁

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」