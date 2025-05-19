賴兩岸併購說 朱立倫：價格好就把主權賣掉？

國民黨主席朱立倫。(中央社)

賴清德 總統日前受訪以「併購說」比喻兩岸關係。國民黨主席朱立倫 昨(19)批評賴是「賣台總統」；民進黨前立委林濁水也認為併購說形同不否定併購的正當性，對台灣不利。外交部長林佳龍表示「這只是比喻」，中國根本就不提條件，賴總統說法是「以子之矛，攻子之盾」。

賴總統日前受訪表示，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，「如果說你要併我的公司，你要提條件啊，不是台灣來提條件讓你說要或不要，還說『你一定要變成是我的一部分』」，「併購說」遭藍白陣營抨擊。

朱立倫昨出席智庫記者會，直指賴的說法令人驚訝，併購有「敵意併購」、「合意併購」，「所以講敵意併購不違法，講武統就要驅逐出境？講合意併購不會被抹紅，講統一一定會被抹紅。」此後大家不可以講統一，只能講併購，「因為兩岸之間條件還沒談好，他正在等條件、價格好的時候就把主權賣掉？」

民進黨發言人吳崢說，賴總統是譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，批朱斷章取義。但朱立倫說，自己先講併購，希望中國大陸提條件，就是個賣台總統。

台大政治系教授左正東認為，在野若能正面看待賴總統拋出的想法，而賴總統和民進黨支持者如果也能正面看待在野黨守護的中華民國法理現狀，「購併說」也許可讓不同主張有更多的聆聽，從而開啟對台灣前途各種選擇的理性辯論。