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帛琉總統惠恕仁率團訪台 感謝對帛琉投資穩健成長

記者黃仲明／桃園機場即時報導
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帛琉共和國總統惠恕仁（前排中）致詞時表示，此次訪台是為了深化兩國關係、共創更多的合作機會。記者黃仲明／攝影
帛琉共和國總統惠恕仁（前排中）致詞時表示，此次訪台是為了深化兩國關係、共創更多的合作機會。記者黃仲明／攝影

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）及總統夫人惠薇樂（Valerie R. Whipps）於19日率團訪台，班機於6時34分抵達桃機，外交部長林佳龍親自前往桃園國際機場B9國賓門迎接。此行是惠恕仁總統當選連任以來首次訪台國事訪問。此次代表團成員還包括參議院議場領袖馬科萊、國會眾議院議場領袖伍華倫、基礎建設及工業部長歐比揚、國務部長艾古斯、等官員，預計24日離台。

惠恕仁在機場發表談話時表示，非常開心也非常榮幸能再次回到台灣。這是他一月宣誓就任總統後第一次國事訪問，很開心林部長當時親自參與他的就職典禮，所以很高興能回訪。而他19日搭乘的台帛直航班機，是時任副總統的賴清德拜訪帛琉後開啟的航空合作，往返台帛之間的班次已經從每周兩班增加至每周四班，誠摯地歡迎各位台灣民眾拜訪帛琉。

惠恕仁指出，這次訪團具有足夠代表性，代表帛琉全國，彰顯兩國之間的深刻友誼，代表團此次訪台是為了深化兩國關係、共創更多的合作機會。自賴清德總統去年就任以來，對帛琉最大的影響就是台灣投資人的數量穩健成長。帛琉政府樂見這個趨勢，也希望可以持續作為彼此的夥伴，共創強韌、繁榮的未來。

帛琉共和國總統惠恕仁及總統夫人惠薇樂19日率團訪台進行國是訪問，外交部長林佳龍親...
帛琉共和國總統惠恕仁及總統夫人惠薇樂19日率團訪台進行國是訪問，外交部長林佳龍親自到場迎接。記者黃仲明／攝影

賴清德 華倫 桃園國際機場

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