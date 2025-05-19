帛琉總統惠恕仁率團訪台 感謝對帛琉投資穩健成長

帛琉共和國總統惠恕仁（前排中）致詞時表示，此次訪台是為了深化兩國關係、共創更多的合作機會。記者黃仲明／攝影

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）及總統夫人惠薇樂（Valerie R. Whipps）於19日率團訪台，班機於6時34分抵達桃機，外交部長林佳龍親自前往桃園國際機場 B9國賓門迎接。此行是惠恕仁總統當選連任以來首次訪台國事訪問。此次代表團成員還包括參議院議場領袖馬科萊、國會眾議院議場領袖伍華倫 、基礎建設及工業部長歐比揚、國務部長艾古斯、等官員，預計24日離台。

惠恕仁在機場發表談話時表示，非常開心也非常榮幸能再次回到台灣。這是他一月宣誓就任總統後第一次國事訪問，很開心林部長當時親自參與他的就職典禮，所以很高興能回訪。而他19日搭乘的台帛直航班機，是時任副總統的賴清德 拜訪帛琉後開啟的航空合作，往返台帛之間的班次已經從每周兩班增加至每周四班，誠摯地歡迎各位台灣民眾拜訪帛琉。