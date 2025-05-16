台世壯運開幕維安忙翻 她批副總統臨時出席蹭黃仁勳熱度

北市議員柳采葳質詢世壯運開幕維安規畫。圖／取自市議會直播畫面

世壯運明天開幕，今早北市府宣布輝達 （NVIDIA）創辦人及執行長黃仁勳 親自擔綱「科技」聖火手後，總統府透過體育署與世壯運執委會接觸，將由副總統蕭美琴代表出席開幕。對此，世壯運執委會發言人郭音蘭表示，因維安須重新調整，許多人都在做會勘路線，工作人員恐需要熬夜規畫。

台北市長蔣萬安 昨赴市議會專案報告，對於賴清德總統、行政院長卓榮泰是否會出席台北大巨蛋的開幕式，蔣萬安昨天表示賴總統不會前來，但今早市府宣布輝達（NVIDIA）創辦人及執行長黃仁勳親自擔綱「科技」聖火手後，總統府將由蕭美琴代表出席。

議員柳采葳下午在議會質詢整個邀請總統府出席世壯運經過，郭音蘭說，北市府在2月25日府以函寄送，但第一時間都沒有得到回復，持續溝通，沒有得到回音，直到 5月13日體育署說總統不克出席，但也沒說要改派誰參加。

柳采葳指出，最近這3天，也是已讀不回狀況？總統府實在沒有高度、態度、風度，這麼大的國際比賽，3天前都沒有回覆？郭音蘭說，今天早上才收到體育署通知，改由蕭美琴出席。

柳采葳再問，所以一開始是規畫蕭美琴出席周日新北市的開幕式？郭回答是；原本在台北市沒有規畫，今早約9時許，透過體育署通知，改派蕭美琴參加明天開幕典禮。

至於國安規格，是否來得及？郭音蘭指出，接到消息後，包括台北市警力、國安維安作業，以及軍方也會派員出席，所以維安作業都必須重新調整，由於今天是開幕前一天，很多整備作業進行中，所以許多同仁都在做會勘路線。

柳采葳說，工作人員需要熬夜做規畫？郭說，可能必須這麼做，除了原本的整備作業，要重做維安規畫，就是因為一個沒有國際觀的總統府，只想蹭黃仁勳聲量，結果公務員熬夜。郭說，今早接到消息就立刻做整備會議。