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中國籍父子搭橡皮艇來台「投奔自由」 父遭聲押子責付

記者陳恩惠／桃園即時報導
宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，讓父子倆順利從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於此處是台灣陸軍列為實彈演習、防止解放軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。記者陳恩惠／翻攝
宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，讓父子倆順利從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於此處是台灣陸軍列為實彈演習、防止解放軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。記者陳恩惠／翻攝

一對中國籍宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽來台，16日晨自桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸後，上午8時報警說「要投奔自由」，海巡署北部分署帶回訊問，晚間將父子分送桃園地檢署、桃園地院少年法庭，檢方複訊後向法院聲押，法官則將少年責付。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德16日深夜說明，「中國籍被告涉犯入出國及移民法第74條第1項後段之中國地區人民未經許可進入台灣地區罪嫌，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押。至於另名中國籍被告因屬少年另由移送單位移送少年法庭。」

桃園地院行政庭長袁雪華17日凌晨表示，由於檢方聲押宋姓父親的卷證近午夜才送抵院方，值日法官預定17日上午進行訊問，至於宋姓少年雖然觸犯台灣法律嫌疑重大，不過法官認為少年與父親同住，偷渡來台的行為難有選擇的可能，考量少年身心發展及涉案情節，認為無收容的必要，因此將少年責付海巡署再轉交移民署桃園市專勤隊。

據了解，41歲雲南籍的宋男疑似自稱在中國地區遭迫害，於是帶著17歲兒子由福建共乘長度僅3.3公尺的橡皮艇遠渡台灣海峽來台，小艇上除了救生衣、兩桶油、1支划槳外，還有1瓶山泉水，連換洗衣物都沒有。至於來台的動機是否單純如宋父所說「投奔自由」，仍待調查釐清。

宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，...
宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，讓父子倆順利從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於此處是台灣陸軍列為實彈演習、防止解放軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。記者陳恩惠／翻攝

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