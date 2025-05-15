賴清德執政周年 民調：兩岸、司改最不滿意

賴清德總統。(中央社)

TVBS民調 中心最新公布賴政府就任將滿周年政策民調，僅健康台灣的滿意度以45%滿意度，高於不滿意的41%，兩岸關係、司法改革等則不滿意度最高。

該民調針對賴清德 上任一年來推動的其中11項重大的政策項目，包括兩岸關係、經濟發展、加強國防、維護外交、司法改革、健康台灣、永續發展、能源政策、打擊詐騙、居住正義及防止空汙等，進行滿意度調查。

對於政府加強國防，維護國家安全的表現，有46%民眾表示滿意，滿意度是所有政策中最高，但同時也有46%不滿意，意見分歧。其中，針對這一年來，台海局勢更趨緊張，共軍多次圍台軍演，對於政府處理兩岸關係的表現，有36%民眾表示滿意，低於58%不滿意。

因應氣候變遷部分，賴政府推動永續發展，達成2050淨零轉型，減碳及綠能是國家發展重點之一，但有35%民眾表示滿意，45%不滿意，還有13%民眾表示並不清楚；對於防止空氣汙染，維護空氣品質的表現，滿意度為35%，不滿意則有51%。至於賴政府規畫及推動發電方面能源政策的表現，則有33%民眾滿意，明顯低於57%不滿意。

此外，台灣當前房價居高不下、租屋市場不透明，居住正義是長期受到大眾關注的議題。民調問到民眾對政府落實居住正義，控制房價、補貼租金或房貸、興建社會住宅的表現？只有37%民眾表示滿意，50%表示不滿意。

在打詐方面，現今詐騙手法不斷翻新，詐騙案件頻傳，政府也持續推動各項打擊詐騙的政策，去年打詐四法也三讀通過。對於政府打擊詐騙的表現，有近六成民眾表示不滿意，僅34%滿意。

司法改革方面，則因司法判決結果常引發爭議而備受關注，對於政府推動司法改革的表現，僅有30%民眾滿意，明顯低於58%不滿意，滿意度是所有政策最低。