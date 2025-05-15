蔡英文16日赴劍橋大學演說 與台灣旅英產學界交流

台灣前總統蔡英文（左2）倫敦時間15日上午正式展開英國訪問行程，她前往國會與友台議員交流，並在兩名下議院議員，即台英國會小組工黨籍共同主席柴萍恩（右2）、自由民主黨外交事務發言人米勒（Calum Miller，左1），以及駐英代表姚金祥（右1）陪同下，參訪國會。（訪團提供）中央社

台灣前總統蔡英文 15日正式展開英國訪問行程，在國會向友台議員發表演說，並與下議院議長會晤。蔡英文16日將前往劍橋，在劍橋大學發表演講，並與台灣旅英產業及學術界專業人士互動。

按規劃，蔡英文16日中午將在定居英國多年的台灣人所開設餐廳，與旅英台人餐敘交流。她隨後將前往劍橋大學參訪，接著發表演說。

劍橋是英國學術和科技重鎮，在當地及周邊地區發展事業的台灣專業人士橫跨生物科技、材料科學、醫藥、資訊工程、人工智慧 （AI ）、藝術與博物館學等領域。

蔡英文15日上午前往英國國會，出席友台議員在國會上議院宴會廳舉辦的歡迎酒會並發表演說，回憶她1980年代在英國的求學時光，並呼籲英國與台灣在長年交流合作的良好基礎上，加倍團結守護自由民主、擴展合作。接著在參訪國會、了解議事進行後，蔡英文與友台議員在國會宴會廳共進午餐。

下午近傍晚時分，蔡英文與英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）在議長官邸會晤。

台英國會友台小組執政黨工黨籍共同主席、下議院議員柴萍恩（Sarah Champion）15日下午接受中央社專訪時說，身為下議院議長，霍伊爾象徵英國國會領袖，因此他決定與台灣前總統蔡英文舉行「正式會晤」，可謂是傳達重要宣示（a big statement）。

柴萍恩認為，霍伊爾擁護世界各地的民主政體，因此會很期待與蔡英文會面、表達對台灣民主的敬重與支持。

柴萍恩告訴中央社，這場會晤極具象徵意涵，對於自己稍後能夠現場見證這件「大事」，她感到非常興奮。

蔡英文擬訪問英國數日，16日白天結束在劍橋的行程後，當晚即返抵倫敦。