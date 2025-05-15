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美眾院公聽會 美退將籲：2028台國防預算占GDP的5%

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）（左）和美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）（右）。記者陳熙文／攝影
美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）（左）和美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）（右）。記者陳熙文／攝影

美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）15日呼籲說，台灣的國防預算應該在2028年達到GDP的5%，並認為這是可行的數字。

美國聯邦眾院「美國與中國共產黨問題特設委員會」15日以「緊張情勢升溫中的嚇阻政策：防止中國共產黨侵略台灣」（Deterrence Amid Rising Tensions: Preventing CCP Aggression on Taiwan）為題舉行公聽會。

面對中國的武力威脅，蒙哥馬利認為，美國應該讓台灣得以「耐包圍」（siege-proofing），同時強化台灣自我防衛的能力；蒙哥馬利說，沒有國家比台灣更有能力、更應該保衛台灣。

蒙哥馬利表示，台灣的國防預算會在今年達到占GDP的3%，未來應該在2028年達到占5%；這筆資金應該用來投入創新、強化反入侵的陸上部隊，並資援空中和海上戰力，以對抗封鎖（blockade）。

蒙哥馬利也說，美國也必須做好準備，他除了認為美國延遲對外軍售的情況不該繼續下去，也呼籲美國強化對台軍售；蒙哥馬利也認為，台灣面對中國的挑戰是以小搏大，美國應該模仿對以色列和南韓的做法，預先將彈藥部署在台灣。

蒙哥馬利指出，國防預算占GDP的5%一來足以讓台灣建立反包圍能力，二來台灣不但能取得武器系統，也能做好的相應的準備和訓練；蒙哥馬利也認為，5%是民主國家可以達到的目標。

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）日前提出，台灣國防預算應該達到近GDP的10%，不過蒙哥馬利認為這是做不到的數字。

蒙哥馬利指出，台灣若想達到10%，等於每年必須從美國購買400億美元的軍售，而美國現在每年連35億美元的外國軍事融資都拿不出來；除非美國對外軍售能夠復興1000%，否則台灣做不到10%。

蒙哥馬利也呼籲說，美國必須維持對中國解放軍在潛艇方面的優勢，才能夠有效防止共軍封鎖台灣。

軍售 共產黨 眾院

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