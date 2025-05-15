我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖欠學貸 逾45萬老人下月開始扣社安金

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

台駐港辦事處遭假冒 陸委會：暫不認為有大陸官方主導

記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會15日宣布我駐港辦事處遭假冒，內容是檢舉台灣人有大陸身分證。（圖／取自陸委會Line官方帳號）
陸委會15日宣布我駐港辦事處遭假冒，內容是檢舉台灣人有大陸身分證。（圖／取自陸委會Line官方帳號）

大陸委員會15日宣布，我駐港辦事處近日遭人假冒，以偽造職銜簽字章及單位條戳製發虛假公文書，企圖混淆視聽、誤導社會大眾。官方也表示，目前暫時不認為有大陸官方在背後主導。

陸委會15日發出新聞稿，指出該會及所屬香港辦事處近期陸續接獲多起政府機關及民眾通報，指出收到不肖人士冒用我香港辦事處名義，以偽造職銜簽字章及單位條戳製發虛假公文書，企圖混淆視聽、誤導社會大眾。陸委會嚴正聲明，此等假冒行為不僅嚴重損害本會及香港辦事處之聲譽，亦對正常公務運作造成實質影響，情節重大，該會已將事證移請檢調單位查辦。

陸委會強調，依據《中華民國刑法》第158條「冒充公務員行使職權罪」及第211條「偽造、變造公文書罪」之規定，偽造或變造公文書之行為，最重可處7年以下有期徒刑，對於本案之不法行為，為防範類此情事再次發生，本會已蒐集相關事證，並依法移請檢調單位查處，絕不寬貸。同時香港辦事處已於官網「最新消息」公告「慎防偽冒本處名義製作之假公文」訊息，並設置聯繫窗口供各界查詢與核實文件真偽。籲請各機關與民眾提高警覺，若接獲疑似不實公文，請即與本會或香港辦事處聯繫。

而陸委會副主委梁文傑15日下午在記者會上，面對媒體詢問是否有中共操作、還是詐騙集團時，進一步說明此案指出，有收到幾封「公文」，都是用港澳辦的名義，指稱台灣某某人有中國大陸的身份，說要撤銷某某人的台灣身份等等，此舉「目的不明」，且這樣的工作也並不是我們港澳辦在負責，「暫時並不認為說是有陸方官方在背後的色彩」，但是我們不太清楚這位人士或是這個團體到底想幹什麼，所以現在由檢調來進行調查。

陸委會傍晚也在社群平台公布相關「假公文」畫面，幾封假公文都是檢舉內容，受文者分別是法務部調查局台中市調查處、衛生福利部社會及家庭署等等，偽造的香港辦事處代理處長署名為「林芷因」。

香港 中華民國 詐騙集團

上一則

南非再施壓 逕行在官網把台駐處移出首都

下一則

中國海警再擾金門水域 4船併進台灣海域遭海巡驅離

延伸閱讀

台藝人赴陸轉貼圖文將懲處 陸委會：不能推給經紀公司

台藝人赴陸轉貼圖文將懲處 陸委會：不能推給經紀公司
鎖定歐陽娜娜 陸委會：查藝人呼應中共 若屬實將開罰

鎖定歐陽娜娜 陸委會：查藝人呼應中共 若屬實將開罰
泉州富美宮赴台繞境 陸委會批「人神分離」規避審查

泉州富美宮赴台繞境 陸委會批「人神分離」規避審查
川普提「統一」惹棄台論？ 陸委會主委：少數觀點

川普提「統一」惹棄台論？ 陸委會主委：少數觀點

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶
中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」