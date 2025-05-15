世壯運比賽禁帶中華民國國旗 蔣萬安：台灣、Taiwan不限制

北市議員苗博雅(右)今質詢台北市長蔣萬安，世壯運各場合能否出現國旗、國家識別等。(圖／取自YouTube「臺北市議會」)

世界壯年運動會(簡稱「世壯運」)後天開幕，各場合能否出現國旗、國家識別受矚。社民黨北市議員苗博雅今質詢台北市長蔣萬安 ，台灣字樣的標語跟旗幟可出現在比賽現場和休息區？蔣說，「如果寫台灣、Taiwan不限制」；比賽、開閉幕會場、選手繞場，不能帶中華民國 國旗。

苗博雅說，今天要提前幫北市拆除一個地雷，到現在還沒釐清旗幟展示規定，開幕後會引發相當大的爭議。這不是只要1、2個人知道的小細節，應是所有選手、觀眾都有資格知道，可攜帶什麼、展示什麼，一定要在事前講清楚。

她請蔣萬安等人說明，在比賽會場含休息區、頒獎儀式、觀眾席、選手服與裝備、開閉幕式，是否可出現中華民國國旗、五星旗等其他國家國旗、俄羅斯與白俄羅斯 的旗幟與國家識別，以及「台灣」與「Taiwan」字樣標語或旗幟。

中華民國國旗部分，體育局長游竹萍回應說，觀眾席僅有尺寸限制，比賽會場、頒獎典禮不行，衣服與裝備是個人部分則沒限制。苗博雅一聽都是游在答覆，直呼「這樣都是妳在答，市長很丟臉。」蔣才回答說，在比賽、開閉幕的會場、選手繞場，世壯運是循奧會模式，不能攜帶旗幟，其他國家國旗也不行。

苗博雅問，五星旗若出現在選手服和裝備上如何？游說，不會限制。苗再問，頒獎儀式可出現其他國家旗幟？蔣回說，因為是個人名義，頒獎不帶旗幟。若有選手展示，游則說，會勸導。

苗博雅追問俄羅斯、白俄羅斯的國旗與國家識別可否出現，游竹萍回應說，根據國際奧會規範，循著奧會模式來處理世壯運賽事。

不過，苗博雅說，國際奧會因兩國違反奧林匹克停戰協定與憲章，兩國旗幟、國家識別等不得出現在任何體育活動，屆時烏克蘭來抗議，現場怎處理？

雙北世壯運執行辦公室主任張勝傑說，國際壯年運動總會是國際奧會轄下組織，會參照奧會相關模式，雙北承辦壯年運動會，相關儀軌跟規定會跟總會做最後討論，像在巴黎、東京，奧會依據現況會與主辦城市討論、調整。苗說，所有運動會都不能出現，唯獨北市，直呼在國際上，北市一定丟臉。

苗博雅最後問，台灣字樣的標語跟旗幟可不可出現在比賽現場和休息區？蔣萬安說，「如果寫台灣、Taiwan不限制」；頒獎部分，總會規範，不帶旗幟或標語；因是個人，選手服、裝備也不受限。