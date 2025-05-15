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世壯運比賽禁帶中華民國國旗 蔣萬安：台灣、Taiwan不限制

記者林佳彣／台北即時報導
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北市議員苗博雅(右)今質詢台北市長蔣萬安，世壯運各場合能否出現國旗、國家識別等。(圖／取自YouTube「臺北市議會」)
北市議員苗博雅(右)今質詢台北市長蔣萬安，世壯運各場合能否出現國旗、國家識別等。(圖／取自YouTube「臺北市議會」)

世界壯年運動會(簡稱「世壯運」)後天開幕，各場合能否出現國旗、國家識別受矚。社民黨北市議員苗博雅今質詢台北市長蔣萬安，台灣字樣的標語跟旗幟可出現在比賽現場和休息區？蔣說，「如果寫台灣、Taiwan不限制」；比賽、開閉幕會場、選手繞場，不能帶中華民國國旗。

苗博雅說，今天要提前幫北市拆除一個地雷，到現在還沒釐清旗幟展示規定，開幕後會引發相當大的爭議。這不是只要1、2個人知道的小細節，應是所有選手、觀眾都有資格知道，可攜帶什麼、展示什麼，一定要在事前講清楚。

她請蔣萬安等人說明，在比賽會場含休息區、頒獎儀式、觀眾席、選手服與裝備、開閉幕式，是否可出現中華民國國旗、五星旗等其他國家國旗、俄羅斯與白俄羅斯的旗幟與國家識別，以及「台灣」與「Taiwan」字樣標語或旗幟。

中華民國國旗部分，體育局長游竹萍回應說，觀眾席僅有尺寸限制，比賽會場、頒獎典禮不行，衣服與裝備是個人部分則沒限制。苗博雅一聽都是游在答覆，直呼「這樣都是妳在答，市長很丟臉。」蔣才回答說，在比賽、開閉幕的會場、選手繞場，世壯運是循奧會模式，不能攜帶旗幟，其他國家國旗也不行。

苗博雅問，五星旗若出現在選手服和裝備上如何？游說，不會限制。苗再問，頒獎儀式可出現其他國家旗幟？蔣回說，因為是個人名義，頒獎不帶旗幟。若有選手展示，游則說，會勸導。

苗博雅追問俄羅斯、白俄羅斯的國旗與國家識別可否出現，游竹萍回應說，根據國際奧會規範，循著奧會模式來處理世壯運賽事。

不過，苗博雅說，國際奧會因兩國違反奧林匹克停戰協定與憲章，兩國旗幟、國家識別等不得出現在任何體育活動，屆時烏克蘭來抗議，現場怎處理？

雙北世壯運執行辦公室主任張勝傑說，國際壯年運動總會是國際奧會轄下組織，會參照奧會相關模式，雙北承辦壯年運動會，相關儀軌跟規定會跟總會做最後討論，像在巴黎、東京，奧會依據現況會與主辦城市討論、調整。苗說，所有運動會都不能出現，唯獨北市，直呼在國際上，北市一定丟臉。

苗博雅最後問，台灣字樣的標語跟旗幟可不可出現在比賽現場和休息區？蔣萬安說，「如果寫台灣、Taiwan不限制」；頒獎部分，總會規範，不帶旗幟或標語；因是個人，選手服、裝備也不受限。

苗說，世壯運執委會之前回應僅模糊文字說明，旗幟尺寸跟內容不得涉及政治、選舉、種族歧視或宗教等敏感議題，誰有權判定？翻遍官網沒有詳細說明和規範。蔣萬安等人所講內容，在官網看不到具體資訊，世壯運還有2天，希望超前部署，可明確規範，不要模糊字樣。蔣允諾。

世壯運後天開幕，社民黨北市議員苗博雅今質詢台北市長蔣萬安有關各場合能否出現國旗、...
世壯運後天開幕，社民黨北市議員苗博雅今質詢台北市長蔣萬安有關各場合能否出現國旗、國家識別。(記者林佳彣／攝影)

白俄羅斯 蔣萬安 中華民國

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