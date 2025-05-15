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藝人無法再躲兵役？台內政部將全面修正體位區分標準

記者張曼蘋／台北即時報導
藝人涉閃兵案，台內政部役政司長沈哲芳表示，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準全面修正，共193個項目會逐項討論。(本報系資料照)
藝人涉閃兵案，台內政部役政司長沈哲芳表示，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準全面修正，共193個項目會逐項討論。(本報系資料照)

台灣檢調單位大動作偵辦藝人涉「閃兵團」躲兵役。內政部役政司長沈哲芳表示，目前不法手段逃兵役共120人，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準全面修正，共193個項目會逐項討論，也會與國防部、各醫學學會制定更完整SOP，讓兵役體檢、複檢作業過程更嚴謹、公平。

內政部今辦周年記者會，報告過去一年工作成果及未來願景。被問及近期藝人躲兵役問題，沈哲芳表示，目前以不法手段逃兵役共120人，藝人或名人案件已在偵查中，因偵查不公開，不方便作個案回覆。他呼籲，如果逃兵役一定會依法嚴處，且妨害兵役追訴時效20年，請勿存僥倖心態。

沈哲芳表示，按照兵役法規定，役齡男子是19歲到36歲，超過36歲就屬除役，因此涉逃兵役者若超過36歲，就不用再服兵役，也不用參與兵役召集或相關動員，「如果涉及違法事件，還是會被判刑。」

至於制度未來如何修正，沈哲芳表示，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準全面修正，共193個項目會逐項討論，包括哪些規範要更嚴謹，讓役男沒有空間用不法手段逃兵役。

沈哲芳指出，會持續和國防部與各醫學學會討論，讓複檢程序加強役男身分認定驗證，並制定更完整的SOP，讓兵役體檢、複檢作業過程更嚴謹也更公平。

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