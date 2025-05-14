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德國奶奶缺錢打工 收1萬歐元酬勞攜13公斤毒品赴台闖關

記者黃仲明／桃園機場即時報導
德國籍犯嫌運輸第三級毒品K他命，訊後移送台灣桃園地方檢察署偵。圖／航警局提供
德國籍犯嫌運輸第三級毒品K他命，訊後移送台灣桃園地方檢察署偵。圖／航警局提供

關務署台北關與航警局安檢大隊今年3月間執行入境託運行李X光儀檢時，發現一件自蘭阿姆斯特丹來台之行李的X光顯像有異，待旅客提領行李後攔查，開箱查驗後果然發現裡面竟然有17包第三集毒品K他命，重達13.2公斤，市值超過新台幣1000萬元（約33萬美元），全案依毒品危害防制條例移送台灣桃園地方檢察署偵辦並於近日起訴。

航警局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，犯下這起藏毒闖關案的德國籍女性犯嫌年約60歲，她先從德國搭機至荷蘭，於當地取得毒品行後，再從荷蘭搭機來台。犯嫌落網後辯稱是協助運輸女性裝飾品至台灣，並不清楚包裝內的是毒品，但她也透露有收受1萬歐元（約1.1萬美元）酬勞代價，因勞務與報酬顯不相當，隨即被警方戳破謊言，當場遭逮捕依法送辦。

據了解，這名60歲的德國女子居住在德國郊區，因目前無業缺錢花用，透過網路找到這個工作機會，對方提供來回機票、住宿還有一萬歐元酬勞為代價，要她幫忙運毒來台，等到她成功入境台灣之後，會有人到她住宿的旅館取貨，不料在桃機就被逮捕。她事後也坦承，知道運送的物品並非女性飾品，但沒想到這麼嚴重。

航警局呼籲，製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金。毒品K他命使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、噁心、嘔吐等現象；長期使用會產生頻尿、血尿、水腫等腎功能不全症狀，亦會產生耐受性及心理依賴性。提醒民眾勿好奇而接觸；航空警察局將持續強化邊境毒品情蒐偵查量能，阻絕毒品於境外，使不法集團無可趁之機。

德國籍犯嫌行李箱內夾藏17包第三集毒品K他命遭查獲。圖／航警局提供
德國籍犯嫌行李箱內夾藏17包第三集毒品K他命遭查獲。圖／航警局提供

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