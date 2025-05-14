遭控違法助講大罷免 矢板明夫曬中華民國護照還酸這句話

矢板明夫秀出中華民國護照，他表示，他已於去年取得中華民國國籍，正式成為台灣人。圖／取自「矢板明夫俱樂部」臉書

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前在基隆大罷免 宣講，遭指控外國人助講違反選罷法、入出國及移民 法；矢板明夫對此秀出中華民國 護照，他表示，他已於去年取得中華民國國籍，正式成為台灣人。「我評論和要求罷免自己國家的不稱職立委，是一個國民理所當然的權利」。

矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」發文，他表示，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟和立委林沛祥的助理昨天突然召開記者會，指控罷免立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，「違法邀請外國人矢板明夫來助講」，還強調不是「擦邊球」，而是赤裸裸的違法，根據「公職人員選舉罷免法」規定，外國人不得參與罷免助講活動，違者可處以罰鍰，而根據「入出國及移民法」，情節嚴重移民署得強制驅逐出國。兩人還拿出檢舉函給移民署、中選會，大聲疾呼「移民署別裝死」，要求對他進行嚴懲。

矢板明夫說，黃申棟對相關法條的解釋並不準確，有誇大其詞之嫌。「最離譜的，是他們的指控前提根本不對」。因為他已經成為台灣人。

「可能是國民黨的相關人士，最近涉嫌偽造文書等多項違法，就想當然地認為別人也一定違法」。矢板明夫表示，在完全不經過求證的情況下，便冒然跳出來檢舉、指控別人。這種做法實在令人搖頭。要想求證他是否有中華民國國籍，有很多辦法。很多媒體人和政治人物都知道他的聯繫方式，「隨便找個人問一下、給我打個電話，就可以問清楚的事情，他們卻偏偏不做，便召開記者會搞烏龍檢舉、浪費社會資源」。

至於為何取得台灣國籍？矢板明夫表示，其實理由也很簡單。去年他離開產經新聞之前，就決定留在台灣。既然把台灣當作了自己的家，就申請了國籍。做一個媒體人，他經常寫一些政治評論。他的主張是，拒絕中國的統戰、捍衛台灣的民主自由。有些話，作為當事人講出來會更有底氣一些。「總之，我會留在台灣，和大家一起呵護這片土地」。