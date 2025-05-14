台男團成員威廉涉妨害兵役50萬交保 未回應提問離去

檢警擴大偵辦藝人涉妨害兵役案，藝人威廉（中）14日晚間移送新北地方檢察署複訊。中央社

檢警擴大偵辦藝人涉妨害兵役案，警方14日帶回昔日男團「Lollipop棒棒堂」成員威廉，晚間移送新北檢複訊，檢方訊後，15日諭令威廉以新台幣50萬元（約1.6萬美元）交保，他離開時未回應媒體提問。

新北地檢署偵辦藝人王大陸 涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，循線擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書。

據指出，台灣新北地方檢察署14日指揮永和警分局、新北市刑大搜索，已帶回10人，包含9名藝人、1名范姓民眾。

藝人陳大天、昔日男團「超克7」成員李銓、阿虎、舞台劇 演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy、范姓民眾14日上午遭警方帶回，陳零九則於14日下午在板橋區遭警方拘提到案，多人下午起陸續移送新北檢複訊。

威廉14日在綠島拍攝，他中午在社群網站 臉書（Facebook）貼出前往台東縣警察局台東分局綠島分駐所的照片，並表示「我主動面對配合」。威廉隨後搭機抵達台東豐年機場，新北市刑大守在機場，將他帶回。

晚間10時許，威廉被移送新北檢複訊，檢方訊後，諭令新台幣50萬元交保。威廉15日凌晨0時15分許辦保完成，面對記者提問是否道歉、說明，威廉均未回應，僅表示「辛苦了」、「大家趕快回去休息。」

大根在國外，14日晚間返抵台灣，在新北市刑大偵訊後，15日凌晨0時55分許，移送新北檢複訊。大根步入偵查大樓時說，「辛苦大家了」。

據了解，以陳姓男子為首的不法集團對外聲稱，役男只要花錢，即可協助偽造病歷證明，藉此免服兵役，至於造假病歷方式，為付錢給集團後，製造血壓異常狀況，去醫院看診後拿到監測血壓儀器，將監測血壓儀器轉交給集團安排的人，代替接受儀器檢驗，取得異常數據的報告，以躲避兵役。至於是否有醫護背景人員涉入，待檢警釐清。

截至15日凌晨0時20分，檢察官複訊後，諭令威廉50萬元交保、陳零九30萬元交保、Teddy以28萬元交保、阿虎28萬元交保、陳大天25萬元交保、陳信維20萬交保、李銓15萬元交保、黃博石15萬元交保、范姓民眾15萬交保。