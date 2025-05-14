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川普提「統一」惹棄台論？ 陸委會主委：少數觀點

中央社台北14日電
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陸委會主委邱垂正。（本報資料照片）
陸委會主委邱垂正。（本報資料照片）

美國總統川普評論美中貿易談判時提到，中國同意全面開放，對統一與和平非常有利。陸委會主委邱垂正今天表示，川普用詞使部分媒體談起「棄台論」，這在輿論界是少數觀點。

邱垂正今天在一場媒體專訪上表示，川普（Donald Trump）用詞unification意外地引發各種爭議，美國國務院、美國在台協會（AIT）第一時間做出回應，強調川普發言明顯是針對美中貿易關係，不是指涉台灣，美國對台政策不變。

關於川普用詞引發棄台論、疑美論等討論，邱垂正指出，確實有看到部分媒體有相關討論，或是認為美國政府對台灣有所約束；其實所謂「棄台論」等討論在美國輿論界是少數論點，大部分看法也趨於認為中國大陸才是改變台海現狀的一方。

邱垂正提到，中共對台嚴重威脅、步步進逼、極限施壓，這是一個客觀事實，改變現狀的是中國大陸，包括透過軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、認知作戰、灰色地帶侵擾等方式，不斷地滲透分化台灣。

「這個已經是不安跟製造兩岸關係的主要原因」，邱垂正強調，中共對台極限施壓是國際社會公認客觀事實，把兩岸關係不安的源頭轉嫁給台灣政府，這樣的說法在美國輿論市場是少數，正在改變現狀者是北京當局。

邱垂正提到，台灣堅定地維護現狀，沒有挑釁、只有防衛，例如國安17項政策，這些做法是在防衛台海現狀不被改變，這是出於自衛性、防衛性的措施，「國際社會都很清楚，改變現狀的是北京當局，我們都在努力地維持」。

川普於美東時間12日在白宮記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利」。

川普 中共 白宮記者會

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