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爆藏私生子 王文洋遭學生妹索10億

台灣新聞組／即時報導
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宏仁集團總裁王文洋。（本報資料照片）
宏仁集團總裁王文洋。（本報資料照片）

74歲的宏仁集團總裁王文洋，昨被爆出與一名年輕女子生子，女方提確認親子關係存在訴訟。王文洋昨發聲明表示，尊重司法程序，由法院審理判斷，對於想運用媒體報導影響法院審理不認同。

據媒體報導，五年多前，一名20歲出頭女子與王文洋交往，懷孕生子，近期小孩將就讀國小，女方盼「認祖歸宗」，要王出面負責，但被王拒絕，女方提確認親子關係存在訴訟，並提出錄音檔案及照片，佐證小孩是王親生；台北地方法院調解，女方開價和解金逾10億元台幣（約3300萬美元），被王拒絕。

王文洋昨透過律師事務所發三點聲明，表示去年接獲女子提告，日前經法院分案審理，雙方委任律師進行調解，正進行審理之法律程序。依家事事件法第9條規定，審理程序不公開原則，因案件已在法院繫屬，由法官審理中，尊重司法程序，一切交由法院審理判斷，對於有人刻意向媒體爆料，想運用媒體報導影響法院的審理並不認同。

聲明並指出，此件新聞報導事件均屬個人私事，與社會公益無關，對於因此事而占用社會資源，向社會大眾深表歉意。

據鏡週刊報導，王文洋傳出透過交友網站認識自稱「學生妹」的宋姓女子，宋女年紀僅20多歲，身高163公分，長相甜美，曾在交友網站徵友，希望包養她的人可以金援她完成學業。王文洋與她長期發生性關係後，女方懷孕選擇將孩子生下，如今小孩已五歲。

然有知情人士指出，王文洋其實是透過中間人介紹，與女方無感情上基礎，雙方多次見面純粹只是發生關係，女方也沒有強烈要求王文洋做好防護措施。

由於王文洋拒認小孩，女方聲稱握有往來時的錄音檔，內容提到分擔扶養、教育及生活等支付，也提到要驗DNA認親。王文洋因不想再衍生風波，傳已給女方數千萬台幣，過程也被女方陳報法院當證據。

親子 DNA

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