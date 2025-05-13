我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美撤銷AI晶片出口三級管制計畫 用華為昇騰晶片都違規

洛市4萬人無家可歸 最新調查6年首下降

台立院三讀核電可延役20年 政院：核三除役

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
經濟部表示，各項子法及核安檢查事項均有待核安會修訂，在核三廠2號機運轉執照於5月17日屆期前，核電廠運轉執照期限仍是40年，核三廠2號機會如期停機。（本報資料照片）
經濟部表示，各項子法及核安檢查事項均有待核安會修訂，在核三廠2號機運轉執照於5月17日屆期前，核電廠運轉執照期限仍是40年，核三廠2號機會如期停機。（本報資料照片）

趕在核三廠2號機運轉執照17日到期，台灣正式進入非核家園前，立法院昨(13)三讀通過核子反應器設施管制法修正案，核電廠運轉執照有效期最長40年，期滿後得申請換發執照，換發的運轉執照有效期間，自執照生效日起算，最長20年。

核電機組運轉期限延長，國際間已有多國採行類似作法。日本在2011年福島核災後修法，將核電廠運轉期限從40年延長到60年；2023年日本再修法，扣除停機、歲修等時間，核電廠實際運轉時間可逾60年。

雖然在野黨修法讓台灣的核電廠延役有了法源依據，但行政院昨天表示，修法無涉核三廠2號機，目前也無相關延役評估規畫。

行政院長卓榮泰表示，即使完成修法，核三廠仍要依法除役，重啟至少需要3年半，期間就算缺電，也無法靠核三解決。他強調台灣沒有缺電，當前政府持續發展多元綠能，並期待台電大型電廠能陸續完工，再搭配民營電廠，台灣到2032年前用電無虞。

立法院教育及文化委員會今年3月31日初審通過核管法第6條修正草案，國民黨民眾黨立委表示，放寬規定給予彈性，並不代表馬上就要進行核電延役；民進黨立委質疑核廢料無法處理，核電廠延役恐將產生更多核廢料，條文最終保留送黨團協商。

立法院會昨天處理討論事項，朝野黨團皆甲級動員，藍白黨團提出再修正動議條文，最終憑藉人數優勢通過，完成三讀修法。

根據三讀條文，核子反應器設施運轉執照有效期間最長為40年，如果在期滿後必須繼續運轉，經營者得在執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照，未照規定換發執照不得繼續運轉；運轉執照有效期間屆滿後須再繼續運轉，經營者得向主管機關申請，經確認無安全顧慮並審核同意換發執照，始得繼續運轉。

國民黨立委葛如鈞表示，核電雖非完美，對台灣卻有其必要性，更是當今國際能源政策的主流趨勢與共識，本次修法並非為延役而修法，而是為台灣能源安全打開一扇務實的門，讓政府在面對日益嚴峻的供電挑戰時，多一項可用的政策工具。

民眾黨立委張啓楷說，核管法早在8年前就開始討論，目前世界趨勢就是返回核能，多數先進國家也都延長核電廠使用年限，在野黨修法去除法律障礙，主動權仍然在執政黨手上，「如果以後不實施，造成電價上漲、人民健康出問題，民進黨要負全部責任。」

民進黨立委吳思瑤指出，藍白不敢推動「高低階核廢料選址條例」，選擇性修法根本詐騙全台灣，全世界沒有任何一個核電廠「除役後又重啟」；如果國會都沒有共識，社會能有共識嗎？藍白要當詐騙集團，民進黨拒絕當共犯。

立法院13日三讀通過核子反應器設施管制法修正案，國民黨立委舉牌振臂歡呼。（記者林...
立法院13日三讀通過核子反應器設施管制法修正案，國民黨立委舉牌振臂歡呼。（記者林伯東／攝影）

民進黨 民眾黨 國民黨

上一則

賴清德：台灣希望美國繼續強大 若須協助願共襄盛舉

延伸閱讀

苗栗2罷免案未達連署門檻 罷團未送件 縣長鍾東錦喊讚

苗栗2罷免案未達連署門檻 罷團未送件 縣長鍾東錦喊讚
大法官質疑憲訴法立法程序 立院代理人：司法應遠離議事爭議

大法官質疑憲訴法立法程序 立院代理人：司法應遠離議事爭議
冷眼集╱大法官頻發問 反自曝對立院議事狀況外

冷眼集╱大法官頻發問 反自曝對立院議事狀況外
漢人不見了…政院網站悄修改族群分布 96%漢人變「其餘人口」

漢人不見了…政院網站悄修改族群分布 96%漢人變「其餘人口」

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
黃曉明「一指敲字」自嘲超土 遭虧：難怪12字宣布離婚

黃曉明「一指敲字」自嘲超土 遭虧：難怪12字宣布離婚
郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女

郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場