台立院三讀核電可延役20年 政院：核三除役

經濟部表示，各項子法及核安檢查事項均有待核安會修訂，在核三廠2號機運轉執照於5月17日屆期前，核電廠運轉執照期限仍是40年，核三廠2號機會如期停機。（本報資料照片）

趕在核三廠2號機運轉執照17日到期，台灣正式進入非核家園前，立法院昨(13)三讀通過核子反應器設施管制法修正案，核電廠運轉執照有效期最長40年，期滿後得申請換發執照，換發的運轉執照有效期間，自執照生效日起算，最長20年。

核電機組運轉期限延長，國際間已有多國採行類似作法。日本在2011年福島核災後修法，將核電廠運轉期限從40年延長到60年；2023年日本再修法，扣除停機、歲修等時間，核電廠實際運轉時間可逾60年。

雖然在野黨修法讓台灣的核電廠延役有了法源依據，但行政院昨天表示，修法無涉核三廠2號機，目前也無相關延役評估規畫。

行政院長卓榮泰表示，即使完成修法，核三廠仍要依法除役，重啟至少需要3年半，期間就算缺電，也無法靠核三解決。他強調台灣沒有缺電，當前政府持續發展多元綠能，並期待台電大型電廠能陸續完工，再搭配民營電廠，台灣到2032年前用電無虞。

立法院教育及文化委員會今年3月31日初審通過核管法第6條修正草案，國民黨 及民眾黨 立委表示，放寬規定給予彈性，並不代表馬上就要進行核電延役；民進黨 立委質疑核廢料無法處理，核電廠延役恐將產生更多核廢料，條文最終保留送黨團協商。

立法院會昨天處理討論事項，朝野黨團皆甲級動員，藍白黨團提出再修正動議條文，最終憑藉人數優勢通過，完成三讀修法。

根據三讀條文，核子反應器設施運轉執照有效期間最長為40年，如果在期滿後必須繼續運轉，經營者得在執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照，未照規定換發執照不得繼續運轉；運轉執照有效期間屆滿後須再繼續運轉，經營者得向主管機關申請，經確認無安全顧慮並審核同意換發執照，始得繼續運轉。

國民黨立委葛如鈞表示，核電雖非完美，對台灣卻有其必要性，更是當今國際能源政策的主流趨勢與共識，本次修法並非為延役而修法，而是為台灣能源安全打開一扇務實的門，讓政府在面對日益嚴峻的供電挑戰時，多一項可用的政策工具。

民眾黨立委張啓楷說，核管法早在8年前就開始討論，目前世界趨勢就是返回核能，多數先進國家也都延長核電廠使用年限，在野黨修法去除法律障礙，主動權仍然在執政黨手上，「如果以後不實施，造成電價上漲、人民健康出問題，民進黨要負全部責任。」