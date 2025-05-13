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賴清德：台灣希望美國繼續強大 若須協助願共襄盛舉

中央社台北13日電
日本經濟新聞13日刊登台總統賴清德專訪。（翻攝自日經新聞）
日本經濟新聞13日刊登台總統賴清德專訪。（翻攝自日經新聞）

台總統賴清德接受「日本經濟新聞」專訪表示，台灣希望美國繼續強大領導世界，當美國碰到困難的時候，希望得到友盟的協助，以共同捍衛區域的和平穩定等，台灣都願意共襄盛舉。「美國如果能夠維持強大，對台灣、對印太，以及對世界都有幫助。」

台總統府發布新聞稿表示，賴清德日前接受「日本經濟新聞」專訪，針對台日、台美、兩岸關係、半導體產業及國際經貿局勢等議題，回應提問。「日本經濟新聞」今天刊出相關報導。

對於目前似恢復到冷戰東西兩個陣營對峙的態勢，在美國跟中國之間應該如何選擇？賴清德說，他不是歷史學者，不對當前的政治情勢用專家學者的角度定義；但他認為，每一個國家都有選擇，也就是說，台灣跟日本，或是其他國家，不必然是在美國與中國之間做選擇。

賴清德表示，在決定自己的國家是要朝民主憲政體制，還是要走回頭路到專制獨裁的政體，在這裡「其實是一個價值的選擇，而不是國家兩強之間的選擇。」

賴清德說，台灣處境與其他國家都不同，因為直接面對中國的威脅；曾經發生的八二三砲戰、古寧頭戰役，也就是中華民國跟中華人民共和國曾經發生過戰爭。中國要併吞台灣的企圖心從來沒有改變過。

他說，現在，中國的文攻武嚇或者對內的統戰滲透越來越嚴重；台灣基於對民主與主權的捍衛、對民主自由體制的保護，還有人民生命財產的安全，選擇很清楚。

賴清德表示，中國的軍演不只是在台灣海峽，而在東海、南海，甚至日本海，也到韓國的周邊、澳洲的周邊。台灣跟日本、澳洲及菲律賓都是民主國家，台灣的選擇很明確，相信日本應該也沒有其他的選擇。大家都是民主國家，人民長期追求民主、自由、人權的普世價值，這一點最重要。

被詢及台灣與日本在美中摩擦加劇時所扮演的角色時，賴清德表示，在他的心目中，日本是一個強大的國家，很期待日本在這個國際局勢變化當中能出來領導，相信印太的國家也都很樂意響應。

賴清德說，國際社會仍有許多問題需要解決，台灣跟日本可以共同合作。

至於是否期待美國持續扮演自由民主體制的領頭羊，賴清德表示，美國雖然與中華民國斷交，但幾十年來，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，在國防、國安，以及面對中國威脅等各個面向協助台灣；台灣也直接或間接地在政治、民主、經濟繁榮方面獲益於美國，所以「台灣的立場當然希望美國繼續強大，領導世界。」

賴清德說，當美國碰到困難的時候，不管是財政上的困難、再工業化方面的困難，或是能夠成為人工智慧世界的中心，希望得到友盟的協助，以共同捍衛區域的和平穩定等，台灣的立場都願意共襄盛舉。「美國如果能夠維持強大，對台灣、對印太，以及對世界都有幫助。」

賴清德認為，美國對全球的重要角色沒有改變，只是美國幾十年來在承擔世界責任的時候，也有出現一些問題，美國現在必須要調整，深信美國很快就可以調整、很快就可以恢復領導世界的角色。

賴清德 日本 中華民國

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