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2友邦官員出席中拉論壇 台外交部：並非代表政府出席

中央社台北13日電
台外交部。(本報系資料照)
台外交部。(本報系資料照)

台灣友邦海地與聖露西亞官員出席中拉論壇，引起外交疑慮。台外交部今天表示對此均有掌握，友邦政府也在事前告知情形，海地外長是以CELAC成員國身分出席；聖露西亞出席人員則是以政黨代表身分與會，並非代表露國政府。

「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇）第4屆部長級會議今天在北京登場。路透報導，海地外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）與聖露西亞外交官員蘭西柯（Peter Lansiquot）出席，並引述外交人士指出，北京過去曾在同類論壇上與台灣邦交國接觸。

台外交部晚間回應中央社提問表示，外交部在事前對於蔣伯狄等友邦人員赴中國北京與會均有掌握，友邦政府也曾事前透過台灣使館告知相關情形，其中，海地外長表示是以「拉美及加海國家共同體」（CELAC）成員國身分出席；聖露西亞政府則強調出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。

台外交部說明，CELAC是區域多邊組織，與歐盟、非洲聯盟、印度及中國等國家定期舉辦會議，中國-拉共體論壇是該組織多邊例行性會議之一。

台外交部指出，台灣與海地及聖露西亞多年來在良好的合作基礎上，持續深化互惠互利的夥伴關係，政府在各該國推動多項裨益民生的合作計畫，雙方關係友好穩固，露國及海地政府高層也多次表達對台灣邦誼的重視。

至於中國外交部長王毅在這次會議期間提及「一中原則」，外交部批「趁機重彈老調」，並重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，始終積極捍衛民主體制及尊重人權法治，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的客觀事實，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀，更凸顯中國將專斷偏頗的自我意志強加於他國，並對國際社會洗腦的偏執行徑，外交部對此表達強烈抗議與嚴厲譴責。

海地 中華民國 王毅

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