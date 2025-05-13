俞大㵢投書華郵：台準備好助美AI一臂之力

駐美代表俞大㵢。(本報系資料照)

台駐美代表俞大㵢 13日投書華盛頓郵報（The Washington Post）表示，台灣已經準備好做美國在AI 競爭中的夥伴，並期待台美關稅 談判能有及時且有建設性的結果。

俞大㵢指出，川普政府在今年一月宣布「Stargate」的倡議，計畫擴大美國的人工智慧（AI）基礎建設；俞大㵢說，美國希望確保民主價值、創新和安全考量來推動AI的發展，勢必需要與信任的盟友建立強健的夥伴關係，而台灣已經準備好在這其中扮演關鍵角色。

俞大㵢表示，在台灣半導體產業的基礎之上，台灣對全球AI的發展已經有很重要貢獻，尤其台積電的晶片支持世界許多AI的創新；台灣也針對AI基礎建設和超級電腦投資30億美元，強化台灣協助美國追求繁榮、安全和創新未來的能力。

俞大㵢指出，英業達集團近期才宣布投資8500萬美元，在德州興建AI伺服器生產基地；同時環球晶圓也計畫投資40億美元，在德州謝爾曼市（Sherman）生產半導體晶圓。

俞大㵢說，台美經濟夥伴關係非常強健，且還在成長中；台灣目前是美國第七大貿易夥伴，比法國和印度都還要大，同時也是美國高科技投資的主要來源之一。俞大㵢指出，台灣現在逾40%的外國直接投資流向美國，特別是針對AI、醫療科技和研究發展等項目。

俞大㵢提及台積電對美1000億美元的擴大投資，同時也提到輝達（Nvidia）宣布投資5000億美元，計畫在亞利桑納和德州製造AI晶片，並與台積電、鴻海與緯創等台灣科技製造大廠合作，共同推動晶片與超級電腦產線落地美國。

俞大㵢說，台灣對美國經濟貢獻不只是在科技領域，台灣也承諾長期購買美國天然氣，包括阿拉斯加的天然氣；台灣也是美國小麥、大豆、玉米和牛肉等農產品的長期、可靠買家。

不過俞大㵢也指出，雖說如此，台灣仍是美國前十大貿易夥伴中唯一被雙重課稅的國家；俞大㵢認為，台美達成協議消除雙重課稅，將解鎖更多台灣的資本投資美國。

俞大㵢表示，回應美國總統川普的對等關稅政策，賴清德總統已承諾增加美國進口產品，也將處理非關稅障礙。

俞大㵢說，美國將台灣納入早期的關稅談判，顯示出台美經濟關係的強壯和戰略價值，期待這些討論會走向及時（timely）且有建設性的結果，為台美更加深化合作開道，尤其是在AI和其他先進領域。

俞大㵢並指出，全球超過一半的貨櫃船都穿越台灣海峽，台灣明白這個通道的戰略重要性，也致力於保護地區的和平與穩定；從2016年開始，台灣已經增加80％的國防預算，也在過10年中向美國軍購超過250億美元。

俞大㵢說，AI和科技競爭很重要，台灣已經準備好與美國合作，一同面對當今的經濟和戰略挑戰，也形塑一個由創新、公平和共享繁榮定義的未來。