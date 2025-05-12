我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中互降關稅 道指飆逾1100點 那指升4%

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

海馬士多管火箭首次在台射擊 發射33枚驗證接裝成果

中央社屏東12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台國軍向美國採購的M142海馬士多管火箭系統，在屏東九鵬基地進行接裝後的首次實彈射擊驗證。記者陳正興／攝影
台國軍向美國採購的M142海馬士多管火箭系統，在屏東九鵬基地進行接裝後的首次實彈射擊驗證。記者陳正興／攝影

台灣國軍對美採購、去年10月運抵台灣的11套海馬士多管火箭系統（HIMARS），負責接裝的陸軍58砲指部多管火箭連官兵12日下午在屏東九鵬基地，首度實施實彈射擊，共射擊33枚訓練火箭彈，驗證精實接裝成果。

國防部長顧立雄12日也到現場，全程觀看射擊過程，在射擊結束後則驅車至發射陣地，慰勉參與射擊演練的多管火箭連官兵。

海馬士多管火箭系統可搭載1個6聯裝227公厘火箭夾艙，或是一枚射程達300公里、具導向功能的陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）夾艙。12日操演是射擊訓練彈，當指揮官下達發射命令後，只見火箭彈伴隨著濃濃尾煙迅速飛向外海，並在空中爆出「砰」聲響，十分震撼。

12日是多管火箭連全連實彈射擊，11輛發射車各發射3枚，共分4波次，波次車輛編組數量依序為3、3、3、2，每波次射擊3次，前兩次為單發射擊，第3次是多輛同時射擊；目的是驗證接裝訓練成果，以及現場故障排除能力。

多管火箭射擊時曾出現小插曲，有官兵出現在飛彈發射車附近，疑似實施狀況排除。58砲指部副指揮官何至中上校表示，故障排除是12日演練重點之一，海馬士多管火箭的美國原廠也有派出技術人員，在現場協助解決狀況。

台灣原向美國採購11套海馬士多管火箭系統（代號：轟雷計畫），後因陸軍未採購40輛M109A6（Paladin）帕拉丁自走砲，遂再增購18套海馬士，總數達到29套；原先首批採購64枚陸軍戰術飛彈，最後也增購總數至84枚。

首批海馬士多管火箭系統與陸軍戰術區域飛彈於去年10月運抵台灣，均由第10軍團下轄58砲指部接裝。國防部指出，「遠程精準火力打擊系統」全案採購29套海馬士多管火箭系統、戰術區域飛彈及精準火箭等；首批11套海馬士系統已於去年交運，原預劃2027年交運的第2批18套海馬士系統，現可提早於2026年交運。

國防部

上一則

面對威權擴張 蔡英文：民主國家團結合作應對

下一則

蔡英文將應邀訪問倫敦 英國政府強調尊重國會決定

延伸閱讀

2班機因直升機被迫取消降落 陸軍暫停直升機飛近雷根機場

2班機因直升機被迫取消降落 陸軍暫停直升機飛近雷根機場
演哪齣？印巴互射一輪飛彈互攻 彼此突喊話「收手讓情勢降溫」

演哪齣？印巴互射一輪飛彈互攻 彼此突喊話「收手讓情勢降溫」
增購肩射刺針案 賴清德核定通知美方推動審查

增購肩射刺針案 賴清德核定通知美方推動審查
美軍售海馬士多管火箭 12日首次在台實彈射擊

美軍售海馬士多管火箭 12日首次在台實彈射擊

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？