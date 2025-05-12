海馬士多管火箭首次在台射擊 發射33枚驗證接裝成果

台國軍向美國採購的M142海馬士多管火箭系統，在屏東九鵬基地進行接裝後的首次實彈射擊驗證。記者陳正興／攝影

台灣國軍對美採購、去年10月運抵台灣的11套海馬士多管火箭系統（HIMARS），負責接裝的陸軍58砲指部多管火箭連官兵12日下午在屏東九鵬基地，首度實施實彈射擊，共射擊33枚訓練火箭彈，驗證精實接裝成果。

國防部 長顧立雄12日也到現場，全程觀看射擊過程，在射擊結束後則驅車至發射陣地，慰勉參與射擊演練的多管火箭連官兵。

海馬士多管火箭系統可搭載1個6聯裝227公厘火箭夾艙，或是一枚射程達300公里、具導向功能的陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）夾艙。12日操演是射擊訓練彈，當指揮官下達發射命令後，只見火箭彈伴隨著濃濃尾煙迅速飛向外海，並在空中爆出「砰」聲響，十分震撼。

12日是多管火箭連全連實彈射擊，11輛發射車各發射3枚，共分4波次，波次車輛編組數量依序為3、3、3、2，每波次射擊3次，前兩次為單發射擊，第3次是多輛同時射擊；目的是驗證接裝訓練成果，以及現場故障排除能力。

多管火箭射擊時曾出現小插曲，有官兵出現在飛彈發射車附近，疑似實施狀況排除。58砲指部副指揮官何至中上校表示，故障排除是12日演練重點之一，海馬士多管火箭的美國原廠也有派出技術人員，在現場協助解決狀況。

台灣原向美國採購11套海馬士多管火箭系統（代號：轟雷計畫），後因陸軍未採購40輛M109A6（Paladin）帕拉丁自走砲，遂再增購18套海馬士，總數達到29套；原先首批採購64枚陸軍戰術飛彈，最後也增購總數至84枚。

首批海馬士多管火箭系統與陸軍戰術區域飛彈於去年10月運抵台灣，均由第10軍團下轄58砲指部接裝。國防部指出，「遠程精準火力打擊系統」全案採購29套海馬士多管火箭系統、戰術區域飛彈及精準火箭等；首批11套海馬士系統已於去年交運，原預劃2027年交運的第2批18套海馬士系統，現可提早於2026年交運。