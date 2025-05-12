黃仁勳將參加台北國際電腦展卻未現身 妻子兒女先抵台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席台北國際電腦展COMPUTEX，12日晚間黃仁勳的妻子Lori Mills（右）與兒子（左2）、女兒（右2）先抵達台北。中央社

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 預計參加將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），市場傳出，他預計12日晚搭乘私人專機抵台，大批媒體自傍晚起便在松山機場商務航空中心守候，不過最終等到的是黃仁勳妻子與子女，他本人則尚未現身。

根據飛航追蹤軟體資訊，代號「VJT712」的私人飛機自美國聖荷西 國際機場起飛，歷經近13小時飛行，於12日晚7時45分左右降落台北松山機場。

市場傳出，黃仁勳將搭乘該班機赴台，自傍晚起，超過10家電視台在松山機場商務航空中心守候，晚間8時左右，黃仁勳妻子Lori Huang、兒子與女兒等一行人陸續步出商務航空中心，朝向鏡頭揮揮手後隨即上車離去，黃仁勳本人則未現身。

黃仁勳今年1月下旬來台時，就預告5月台北國際電腦展（COMPUTEX）會再來台灣；COMPUTEX主辦單位之一外貿協會，今年3月已宣布，黃仁勳將於5月19日在台灣發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破，預計21日與全球媒體進行交流問答。

值得一提的是，12日晚意外現身的還有力積電創辦人黃崇仁，他見媒體在現場守候多時，隨即幽默自我介紹說：「我不是黃仁勳。」

除了媒體之外，黃仁勳粉絲也在現場等候，在科技業工作的劉先生與許小姐表示，因為剛取得在台灣仍屬罕見的輝達技術證照，希望能親自獲得黃仁勳的簽名，雖然撲空，但不會感到失望，期盼未來有機會能親眼見到黃仁勳。