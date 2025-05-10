印巴衝突 台灣教師耗13小時驚嚇撤至德里

印度與巴基斯坦間的緊張持續，邊境的查摩已能感受到猛烈砲火，在當地教書的台灣老師孫立偉（左）搭車撤離，整整耗費13個小時，於今天凌晨平安抵達德里。（中央社）

印度 與巴基斯坦 間的緊張持續，位於印巴邊境 的查摩（Jammu）已能感受到猛烈砲火，當地的台灣老師孫立偉，在機場關閉下，只能驚嚇地搭車撤離，在整整耗費13個小時後，終於在今天凌晨平安抵達德里。

印度7日凌晨發動「辛多爾行動」（Operation Sindoor），精準打擊巴基斯坦恐怖分子，巴基斯坦也不甘示弱，同樣朝印度開火，兩國緊張程度居高不下。

位於印度北部靠近印巴邊境的查摩8日晚間開始遭到攻擊，由於情況危急，獲教育部補助，在當地任教將滿3年的孫立偉9日上午驚嚇地緊急撤離，10日凌晨抵達德里後，目前暫留在印度台商總會暨德里台商會的會所避難。

孫立偉今天下午接受中央社記者的專訪，並與中央社記者分享他花了13小時才平安抵達德里的心路歷程。

孫立偉表示，從4月22日發生恐攻，一直到印度5月7日發動「辛多爾行動」，查摩的氣氛都還不太緊繃，當地人都說：「不會打起來啦，放心，這個不會有事啦，過一陣子就好了。」

但眼看情況似乎愈來愈危急，孫立偉在與駐印度代表處教育組組長陳立穎等人商量後，認為「還是安全為重」，因此決定盡速撤離到德里。

孫立偉提到，查摩的情況在8日晚間急轉直下，但偏偏查摩當地機場7日就已經關閉，他只能急尋可靠的計程車，於9日上午包車離開查摩，在花了2萬盧比（約234美元）、擔心害怕中耗費13個小時才千辛萬苦抵達德里。

孫立偉說，這次撤退只帶了簡單的行囊，但他不忘使命，將原定10日進行的華語文能力測驗試卷，帶到德里交給陳立穎。孫立偉說：「8日早上學生問我，我還說華測會如期舉行，誰知道當晚情勢瞬間變得危急，只能趕快告訴學生考試延期，讓他們盡快疏散。」

即便撤離到德里，孫立偉仍與當地友人保持聯繫，隨時關心查摩的狀況，而他得到的訊息是：「昨晚的情況很糟，甚至連查摩（部分市區）都受到影響）。」

陳立穎表示，在恐攻發生後，陸續有幾處的華師反應，已經聽到戰機來來回回的聲音，所以一開始就預判，可能會有緊急情況發生，當時便告訴大家，若情況危急，就撤退到德里，目前印度有3處、共5位華師可能要撤離，「但希望情況不會變得那麼糟」。

陳立穎提到，8日與孫立偉通電時，已能聽到電話另一端傳來的爆炸聲，因此當下讓孫立偉準備撤離，在與駐印度代表葛葆萱報告、討論後，決定請台商會幫忙，讓撤退到德里的民眾暫時在會所落腳。

印度台商總會總會長、德里台商會會長何俊炘表示，印度台商總會德里會所有4個房間，以及充分的食物供應，緊急狀況可收容近10位由駐印度代表處安排的人員暫住，另外也可協調德里台商，提供廠區安置避難人員。

印度控制的喀什米爾（Kashmir）4月22日發生恐攻，印度在發現涉案的恐怖分子中有巴基斯坦人後，陸續以外交、經濟、軍事手段回應，巴基斯坦也回擊，在印度5月7日的「辛多爾行動」後，兩國的對峙愈來愈嚴重。