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前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

記者張裕珍、陳俊智／桃園即時報導
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桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

台中市南屯區今下午驚傳凶殺，1名18歲的詹姓女學生被詹姓前男友當眾持刀猛刺2刀斃命，詹男也自刺胸口，由警方戒護送醫中，朝殺人罪嫌偵辦。遭刺身亡的詹姓女學生在桃園某高中就讀高三，師長接獲消息震驚表示，女學生以本科系前3名入學，平時在校成績優異，也受學弟妹愛戴，校方將協助家屬處理，對學生心理輔導。

據了解，詹姓女死者是桃園某間學校高三學生，已滿18歲，她身材高挑，曾參與儀隊訓練槍法一流，無論儀隊表現還是課業成績，都相當優異。校方今天下午接到消息非常錯愕，班導第一時間無法接受，還以為接到惡作劇電話。

校方表示，詹女是以本科前三名成績入學，在校表現優異，即使熱衷社團活動，學業也沒有偏廢，在校期間也勇於任事，替老師及行政人員分擔不少工作。人際關係方面，詹女也深受學弟妹尊敬愛戴，同學之間相處也很融洽，不曾聽她抱怨感情事或訴苦，所以聽聞惡耗，實在讓人難以接受。

該校校長也針對這起事件表達遺憾且難過，由於今天是周六，校方今晚也緊急召開線上會議，召集相關師長討論後續將如何處理，並已依規定完成校安通報。校方也已經和女學生家屬聯繫上給予協助，將持續保持聯繫。

「實在不能理解凶手動機，也心疼這麼好的女孩子就這樣走了」，校方今晚表示，目前刑案由檢警調查，學校方面將啟動輔導機制，安撫詹女班級師生。由於女學生是住校生，也會給予住校生心理輔導。

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