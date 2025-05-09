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外館批納粹說 朱立倫：譴責賴清德獨裁才是我的本意

記者游明煌／基隆即時報導
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外館批「納粹說」，朱立倫：譴責賴清德獨裁是我的本意。記者游明煌／攝影
外館批「納粹說」，朱立倫：譴責賴清德獨裁是我的本意。記者游明煌／攝影

國民黨主席朱立倫的「納粹說」，引發德國在台協會公開譴責，歐盟多國駐台單位也表達不滿，朱立倫今天出席國民黨基隆市黨部主委布達時回應，希特勒、法西斯納粹是人類史上最凶殘的獨裁者、侵略者，若賴清德總統持續消滅在野黨、走向獨裁，就有這樣的疑慮，這才是他的本意。

朱立倫說，對於希特勒、法西斯納粹，是人類史上最凶殘的獨裁者、侵略者，對所有人類的傷害是非常地深，這是永遠要譴責，立場是不變的。

朱立倫表示，用這個名詞形容某些獨裁者或侵略者的行為，不管美國總統川普、范斯、賀錦麗、馬克斯，到過去民進黨陳其邁市長對國民黨的行政院長都用過。他認為，如果賴清德總統持續消滅在野黨、走向獨裁，就會有這樣的疑慮，這是他的本意、同時也是堅定的立場。

朱立倫還說，只要賴清德願意走向民眾期待的「家和萬事興」，不要每天想要消滅民眾黨、消滅國民黨、消滅所有反對的聲音，他相信，民眾就認為他不會是獨裁者，否則的話，罵他的聲音不會只有朱立倫而已，不管在網路、媒體上、全世界都會不斷有人罵他。

媒體詢問台北市長蔣萬安今天被民進黨議員群起而攻，朱立倫說，民進黨不管中央民代或地方民代的立場都一樣，都認為誰都不可以罵賴清德，賴就是最偉大的、是先知、是偉人。

朱立倫指出，賴清德就是個獨裁者、就是個破壞台灣民主，甚至將來會成為歷史的罪人。不僅朱立倫這樣認為，包括很多民進黨的前輩都也認為賴已經快要毀掉台灣幾十年來難得的民主基礎，這是非常讓人痛心的。

朱立倫 賴清德 國民黨

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